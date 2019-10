Al principio sorprendió que un actor del calibre de Phoenix detrás de filmes como The Master, Her, y I’m Still Here esté haciendo algo relacionado con los superhéroes. Pero Phoenix en realidad no ve que Joker sea una película de superhéroes, o de hecho, cualquier tipo de película."No me gustaría que esté en ningún género.. No diría que es una película de superhéroes, o una película de estudio o ... se siente única, y creo que es más que nada, y probablemente lo más importante, es tan apasionada y muy generosa, y eso es emocionante. Creo que, la emoción de estas películas, y la importancia de ellas, son estos personajes increíbles que están lidiando con luchas de la vida real. Y a veces eso se descubre y se expone, y otras no, y siempre sentí que había personajes en los cómics que eran realmente interesantes y merecen la oportunidad de ser abordados”.