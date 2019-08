Celso Piña sabía que la fusión de estilos en su música, y tocar ritmos de Colombia, siendo mexicano, era el toque particular que lo llevó a la cima. "Yo creo que eso es lo que me ha dado el favoritismo ante la gente, de que siendo un regio, haga esto, que no tiene nada que ver, aparentemente, con Monterrey. Pero la música es música. La música no tiene fronteras, ni idiomas, es el idioma de Dios".