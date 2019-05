"Fue justo después de que rompiéramos, cuando yo me sentía muy deprimida, que Kanye me dijo que por qué no me iba a París con él para ver su desfile de moda. Así que le hice caso, le acompañé y ahí empezamos a salir. Juro que desde el momento que aterricé en París me enamoré de él. Descubrí que así es como funcionaba la vida real, que podías reírte y amar y tener apoyo del otro. Y esto es lo que sigue siendo".