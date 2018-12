El episodio no es el primero de este tipo que sufre sir Paul, de 76 años., pero al parecer, el ex Beatle sí que temía que algo así pudiera ocurrirle. De hecho, en 2009, su equipo de seguridad le pidiró a Google Street View que eliminara la propiedad londinense del servicios de mapas para que nadie la pudiera ver on line.