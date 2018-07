"Me he dado cuenta que uno tiene que estar seguro de uno mismo. El público y los medios pueden atacar una relación y volverte loco. Necesitas ser alguien muy seguro de ti mismo para lidiar con esa situación", dijo la intérprete en una entrevista en 1999 y añadió: "Yo estoy muy feliz con la relación en la que estoy ahora porque él es un cantante y una super estrella latina. Se llama Luis Miguel y él está tan seguro de sí mismo que si bien todos le hablan de hacer un disco en inglés, él no lo hace porque no lo necesita. No sigue modas y entiende la locura de mi vida porque no hay muchos a los que les puedes decir por teléfono 'Ok, te dejo que tengo que cantar para 50 mil personas' y realmente te entiendan".