San Valentín en Miami: spa, playa, tragos, arte y gran cocina para una experiencia inolvidable

Miami es un excelente destino para disfrutar de San Valentín: su costa es magnífica durante todo el año, pero el benévolo invierno boreal en la Florida la hace aún más agradable y apta para paseos románticos que los brutales rayos del sol de julio. La ciudad y sus playas, además, tienen una tradición de hospitalidad que les ha dado una gran riqueza en programas de bienestar, en diversidad gastronómica y en hotelería.

Hay innumerables opciones para el Día de los Enamorados 2023, que en 2023 aprovecha su ubicación en día martes para tener una previa larga, con numerosos paquetes de tres días desde el domingo 11. Pero un plan sencillo para hacer de manera autónoma puede incluir una mínima combinación de spa, playa, tragos, arte y gran cocina el mismo 14 de febrero. Si estás de paso, pero también si eres local, estas propuestas te permitirán diseñar un día romántico a la medida de tu pareja.

Deja todo el estrés en el spa

Para comenzar la jornada libre de equipaje mental, nada mejor que entregarse a las manos de los expertos en bienestar que abundan en Miami. Casi todos los spas del sur de la Florida ofrecen paquetes para parejas, y en San Valentín los hacen especiales.

Lapis, The Spa at Fointainebleau

Lapis, el famoso spa del legendario hotel Fontainebleau, ofrece paquetes para parejas como "Paradise for Two".

Probablemente el establecimiento más famoso —y por donde pasaron más famosos— ubicado en el hotel Fontainbleau. Se puede reservar uno de los tres programas que ofrece su plan para parejas, Paradise for Two, perfecta opción para San Valentín. Este enorme spa de dos niveles emplea de distintas maneras el agua mineralizada naturalmente, en una fusión de técnicas ancestrales y la tecnología más reciente. Las terapias anti estrés y anti envejecimiento seguidas por un enérgico masaje en sus 30 salas privadas son el preámbulo para la piscina y la zona de descanso.

Dónde: 4441 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

Cómo: reservas al 866-750-4772

Cuándo: de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde

Cuánto: de USD 420 a USD 590

Bamford Wellness Spa

Para los que prefieren tratamientos holísticos, este establecimiento ubicado en 1 Hotel South Beach ofrece servicios para nutrir la mente, el cuerpo y el espíritu, centrados en recuperar la conexión entre las personas y la naturaleza. Lady Carole Bamford, la reconocida empresaria británica pionera en bienestar holístico, diseñó los tratamientos que se ajustan individualmente a cada cliente, pero para San Valentín hay un programa, además de toda la carta. Una pequeña tienda permite elegir los productos de su línea personal para el cuidado del cuerpo, todos elaborados con materiales orgánicos.

Dónde: 2341 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Cómo: reservas al (305) 604-6792

Cuándo: de 10 de la mañana a 6 de la tarde

Cuánto: servicios a la carta desde USD 195 por persona, con un paquete Couple’s Indulgence de USD 895

The Standard Spa

The Standard Spa tiene una ubicación increíble, entre la ciudad y South Beach, en una isla privada.

En una isla privada entre Miami Beach y la ciudad de Miami, el hotel The Standard es reconocido por este spa especializado en hidroterapia, cuyas técnicas combinan los modos en que distintas culturas usaron el agua para el bienestar. Con una sala de vapor aromático, una bañera de hidromasaje con cascada romana, tratamientos de barro en el hamam, un sauna de cedro y una infinity pool, el menú es tentador. Hay además un gimnasio y un ashram para las parejas que quieran mantener sus rutinas de fitness o meditación en San Valentín.

Dónde: 40 Island Ave, Miami Beach, FL 33139

Cómo: reservas al (305) 673-1717

Cuándo: de 8 de la mañana a 9:30 de la tarde

Cuánto: servicios a la carta desde USD 198 por persona

Pasea por las playas de Miami

Con más de 12 millas (casi 20 kilómetros) de playa entre South Beach y Sunny Isles, la costa atlántica de Miami es generosa, y bella en todos sus puntos. Y aun sigue hacia el norte, con opciones cercanas como las de Hollywood, con su rambla familiar, y Fort Lauderdale, ambas en el condado de Broward.

Bal Harbour

Gracias a Haulover Inlet, un curso de agua que interrumpe la continuidad de las playas, este rincón de arenas blancas tiene vistas pintorescas mucho más que hacia el océano Atlántico. La zona tiene todo tipo de tiendas (comenzando por el mall de lujo Bal Harbour Shops) y restaurantes. El Beach es un tramo de menos de dos kilómetros que da a un perfecto tramo de agua turquesa y detrás se encuentra El Beach Camino, un espacio para caminar entre la vegetación desaforada del manglar.

Dónde: entrada por 9600 Collins Ave, Miami Beach, FL 33154

Crandon Park Beach

Crandon Park Beach

Una playa muy distinta a todas, una que está siempre en la lista de las mejores de los Estados Unidos. Con unos 3 kilómetros (casi dos millas) de finísima arena blanca, y una vegetación propia de Key Biscaine, Crandon Park Beach ofrece además numerosos lugares para picnic, instalaciones deportivas y numerosos senderos por donde pasear.

Dónde: 6747 Crandon Blvd, Key Biscayne, FL 33149

Nikki Beach

¿Un restaurante que es una playa o una playa que es un restaurante? Nikki Beach es ambas cosas. Su brunch es legendario, como lo son sus camas al sol. Gente linda y amantes de la moda playera acuden a este elegante paraíso. Nada como tumbarse al sol en una de sus camas después del almuerzo, con una botella de rosé en hielo.

¿Dónde? 1 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139

Puesta de sol en Miami con una copa

La principal línea costera del área 305 está al este, por lo cual se presta a grandes amaneceres. Sin embargo, hay muchas opciones para ver caer el sol con, precisamente, un sundowner en la mano.

Joia Beach

Joia Beach es un pequeño oasis secreto de Miami, enclavado en la bahía de Biscayne.

Un pequeño oasis secreto, ubicado a un costado de la carretera MacArthur en una de las maravillosas islas entre la ciudad y las playas, en la bahía de Biscayne. Para San Valentín, este bar y restaurante de inspiración mediterránea ofrece tragos clásicos y sabrosas opciones propias junto con su vista sin par.

Dónde: 1111 Parrot Jungle Trail, Miami Beach, FL 33132

Cómo: reservas al (305) 400-7280

Sugar

Para ver el sol ponerse desde un piso 40, este rooftop bar es el que más alto se encuentra en el área de Brickell y el Downtown de Miami. Eso significa que a la hermosura de la naturaleza se suma la impactante belleza de la arquitectura de esa zona, lo cual creará memorias duraderas de este San Valentín. Entre la variada coctelería se destacan las opciones de inspiración asiática como el Sakura.

Dónde: 788 Brickell Plaza, Miami, FL 33131

Cómo: reservas al 786-805-4655

Rusty Pelican

Una institución de Key Biscayne, este bar ofrece cócteles de su creación para complementar la puesta de sol que tiñen el cielo de naranja y rosa sobre unas vistas espectaculares del agua azul: el San Valentín más instagrameable que se pueda imaginar. Se destaca el Spicy Passionfruit Martini, una versión picante del martini, con maracuyá.

Dónde: 3201 Rickenbacker Cswy, Key Biscayne, FL 33149

Cómo: reservas al 305-361-3818

Despierta los sentidos con arte

The Adrienne Arsht Center for the Performing Arts

El epicentro cultural de Miami ofrece una vasta programación. En el fin de semana del 10 de febrero se puede participar de la experiencia inmersiva de La Bella y la Bestia, de Disney, puesta de Area Stage Company dirigida por Giancarlo Rodaz que obtuvo numerosos premios Carbonell y fue nominada a los Tony (entradas, USD 78). También en el centro hay un programa de danza moderna y contemporánea, que por primera vez en la ciudad presenta una coreografía de la gran maestra Martha Graham, Diversion of Angeles, interpretado por el Miami City Ballet (de USD 30 a USD 189). Y el día de San Valentín, martes 14, ofrecerá un concierto de The Resolvers, la mayor banda de reggae de la Florida, cuyos 10 miembros fusionan de manera originalísima el rock-reggae y el funk-soul (entradas de USD 20 a USD 80).

Adrienne Arsht Center

Dónde: 1330 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132, y espacios aledaños

Cómo: reservas al (305) 949-6722

Rooftop Cinema Club South Beach

El cineclub bajo las estrellas en una terraza de South Beach agregó una programación de películas románticas para el fin de semana previo a San Valentín. Mamma Mía!, Love Jones, Girls Trip y Bridesmaids se destacan entre sus títulos, y el martes 14 se podrán ver La La Land y Love & Basketball (entradas de USD 19,75 a USD 29,75, en el sitio web).

Dónde: 1212 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139

Museum of Graffiti

The Versus Project, del dúo alemán Layer Cake, surgió como una serie de lienzos sin terminar enviados a otros artistas repartidos por todo el mundo. Cada artista invitado tenía la tarea de agregar a las pinturas sin discutir los detalles del trabajo con Layer Cake, rompiendo así una de las reglas más importantes del graffiti: nunca escribas sobre el trabajo de otros escritores. Los resultados de este proyecto estarán en exhibición hasta el jueves 16 de febrero (tickets a USD 16).

Dónde: 276 NW 26th St, Miami, FL 33127

Cómo: reservas al (786) 580-4678

Una comida romántica para cerrar San Valentín

Es muy difícil elegir entre la enorme oferta gastronómica de Miami y sus playas. Para este 14 de febrero algunas opciones son:

The Deck at Island Gardens

Un hermoso restaurante frente al mar con un menú romántico de cinco pasos, The Key to Love (La llave del amor). Fluirá el champagne Veuve Clicquot y las mesas tendrán rosas rojas de tallo largo. Un DJ preparará el clima perfecto; también habrá performances en vivo.

Dónde: 888 MacArthur Causeway, Miami, FL 33132

Cómo: reservas al (786) 627-4949

Cuánto: USD 200 por persona

Platea Miami

Uno de los secretos mejor guardados de Miami, acaso por su ambiente: es para enamorados que prefieran la ropa informal. Fernando Salazar y Andrés Maremolejos son los creadores de esta fusión de steakhouse y restaurante peruano, que ofrece un menú especial para San Valentín con selecciones románticas como The First Kiss (tostones con picaña de wagyu, tiradito de pulpo o ceviche bowl), Caress me Down (Cesar Salad al estilo de la casa, Surf & Turf Tomahawk o langosta) y Rompe Corazones (mousse de dulce de leche, torta de chocolate sin harina o frutos del bosque macerados en bordeaux).

Dónde: 12175 South Dixie Hwy, Pinecrest, FL 33156

Cómo: reservas al (305) 964-5108

Cuánto: desde USD 100 por persona

Kómma

Kómma Miami

Para San Valentín este restaurante y bar preparó una experiencia mediterránea que despierta los sentidos en su jardín íntimo adornado con faroles. Este espacio de calma en el corazón de South Beach tiene un elegante lounge con una barra memorable. Entre las opciones para San Valentín se destacan las Ostras afrodisíacas y el cóctel Kómma Kiss.

Dónde: 560 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139

Cómo: (786) 216-7230

Cuánto: dos menúes con diferentes opciones, USD 80 y USD 170

