Wall Street cerró la semana con ganancias y ratificó el optimismo en el comienzo del año

Una foto de archivo del ingreso a la Bolsa de Valores de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

Las acciones cerraron al alza en Wall Street al iniciarse la temporada de presentación de resultados y los consejeros delegados empezaron a mostrar lo bien o mal que están sorteando la alta inflación y la ralentización de la economía.

El S&P 500 subió un 0,4% el viernes, tras borrar una pérdida anterior. El índice de referencia cerró su mejor semana en dos meses y se aferra a una ganancia del 4,2% para 2023 hasta el momento. Las acciones de varios grandes bancos subieron tras sus informes de resultados después de sacudirse las pérdidas de la mañana. Tesla cayó tras recortar los precios de sus coches. El Nasdaq subió un 0,7% y el Dow Jones sumó un 0,4 por ciento. Los rendimientos del Tesoro subieron.

Las tranquilas operaciones del viernes tienen al S&P 500 en camino de cerrar su mejor semana en dos meses y de mantener una ganancia del 3,9% en lo que va de 2023. El año ha comenzado en Wall Street con el optimismo de que el enfriamiento de las tendencias inflacionistas podría hacer que la Reserva Federal suavizara pronto sus fuertes subidas de los tipos de interés. Estas subidas pueden hacer bajar la inflación, pero lo hacen ralentizando la economía y con el riesgo de provocar una recesión. También perjudican a los precios de la inversión.

La ralentización de parte de la economía y la inflación aún elevada están lastrando los beneficios de las empresas, que son una de las principales palancas que fijan los precios de las acciones. El viernes fue el primer gran día en el que las empresas del S&P 500 mostraron cómo les había ido en los tres últimos meses de 2022, con un grupo de bancos a la cabeza.

JPMorgan Chase subió un 2,5% tras superar las expectativas de los analistas en cuanto a beneficios e ingresos. Bank of America también se deshizo de un tropiezo matutino y subió un 2% tras presentar unos resultados mejores de lo esperado. Bank of New York Mellon subió un 2,6% tras la publicación de sus resultados y el anuncio de un programa para recomprar hasta 5.000 millones de dólares de sus acciones.

Varios grandes bancos afirmaron que es probable que se avecine una recesión para la economía estadounidense, pero que probablemente será leve, y que los consumidores siguen gozando de buena salud. Esto ha aumentado las esperanzas de que la Reserva Federal pueda lograr su objetivo de controlar la inflación sin causar demasiado daño a la economía.

“Los bancos están contando la historia de la economía en general y nos dan una idea de dónde está la economía y hacia dónde puede dirigirse”, dijo Quincy Krosby, estratega jefe global de LPL Financial.

En el lado perdedor se situó Delta Air Lines, que se hundió un 3,8% tras dar a conocer unas previsiones que cayeron con estrépito en Wall Street. A pesar de presentar unos resultados para finales de 2022 mejores de lo esperado, su previsión de beneficios para este trimestre no alcanzó las expectativas de los analistas.

La caída de las acciones de Tesla también pesó en Wall Street. Cayó un 2,1% tras recortar drásticamente los precios de varias versiones de sus vehículos eléctricos. La medida podría aumentar las ventas, pero también reducir sus ingresos totales.

Una de las grandes preocupaciones de Wall Street es que las empresas del S&P 500 registren una caída de sus beneficios en el cuarto trimestre con respecto al año anterior. Sería el primer descenso de este tipo desde 2020, cuando la pandemia aplastaba la economía. Y lo que es más importante, el temor es que la debilidad sea sólo el principio.

“Eso sugerirá si este mercado tiene que recalibrarse”, dijo Krosby. “Por eso la orientación de las empresas la próxima semana va a ser esencial”.

Si la economía entra en recesión, como esperan muchos inversores, es posible que en 2023 se produzcan caídas más pronunciadas de los beneficios. Por eso, las previsiones de beneficios que hagan los consejeros delegados en esta temporada de presentación de informes pueden ser incluso más importantes que sus últimos resultados.

La estratega de renta variable Savita Subramanian escribió en un informe de BofA Global Research: “Esperamos que las ganancias ocupen el centro del escenario en el futuro, donde las reacciones a las ganancias han sido cada vez mayores” y las reacciones en los mercados a los datos de inflación y la Fed han ido disminuyendo.

Subramanian espera que los recortes de las estimaciones de beneficios empresariales se aceleren en los próximos meses, lo que presionaría a las acciones.

Los rendimientos del Tesoro subieron. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió al 3,50% desde el 3,45% del jueves. Este rendimiento ayuda a fijar los tipos de interés de las hipotecas y otros préstamos cruciales para amplios sectores de la economía. El rendimiento a dos años, que tiende a moverse más en función de las expectativas de la Reserva Federal, subió al 4,21% desde el 4,15%.

Un informe publicado el viernes por la mañana mostró que los consumidores estadounidenses redujeron sus expectativas de inflación para el próximo año, hasta el 4%, la lectura más baja de abril de 2021. Las expectativas de inflación a largo plazo, por su parte, siguen estancadas en el estrecho rango del 2,9% al 3,1% en el que han estado durante 17 de los últimos 18 meses, según los resultados preliminares de la encuesta de la Universidad de Michigan.

La Reserva Federal se ha propuesto que estas cifras se mantengan bajas. De lo contrario, podría provocar un círculo vicioso que no haría sino empeorar la inflación. Los consumidores podrían empezar a acelerar sus compras con la esperanza de adelantarse a la subida de los precios, por ejemplo, lo que no haría sino empujar los precios al alza.



