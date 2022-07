Una estrella de OnlyFans denunció que fue expulsada de un supermercado de Miami por ser demasiado “hot”

Una estrella brasileña del sitio erótico Only Fans afirmó que la echaron de un supermercado de Estados Unidos por ser demasiado “caliente” y usar ropa reveladora.

Iara Ferreira dijo que estaba de compras en Miami cuando un empleado de un supermercado se le acercó y le pidió que saliera de la tienda.

Según la influencer, el empleado del supermercado era brasileño, la reconoció y asumió que iba a desvestirse y filmarse en la tienda.

Ferreira dijo que estaba sola en el supermercado, que no nombró, y no reveló qué vestía en ese momento, y agregó que creía que la echaron por se demasiado “hot”.

“Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacó del mercado gritando. Mi look no era escandaloso. Lo uso en Brasil, todos los días, y nunca pasé por eso”, dijo al diario británico Daily Star. “El empleado me acusó de algo que no hice. Para mí es un prejuicio solo porque soy hot”.

“He grabado en público, pero siempre de forma discreta, sin avergonzar a otras personas”, agregó.

(Instagram Iara Ferreira/@iaraferreirareal)

Ferreira, quien ganar casi 4 mil dólares por mes por el acceso de los fanáticos al sitio para adultos, aseguró que no es la primera vez que la avergüenzan por su trabajo.

Dijo que una vez estaba en una playa con un traje de baño tipo tanga mientras estaba en Brasil cuando tres mujeres se le acercaron y la llamaron “desubicada” y le preguntaron si vendía “fotos de desnudos”.

“Tomé mis cosas y me fui de la playa. Pero eso es envidia, cosa de mujeres reprimidas”, dijo.

Ferreira acumula en Instagram más de 250 mil seguidores. En su primera cuenta había alcanzado el millón, pero posteriormente fue dada de baja.

Only Fans, que se fundó en 2016 y que ha experimentado un auge de popularidad durante la pandemia del COVID-19, dice que tiene 130 millones de usuarios.

Se estima que cada 24 horas se unen entre 6 mil y 7 mil nuevos creadores y 200 mil nuevos usuarios y que en los últimos cuatro años sus transacciones han alcanzado por lo menos unos 1.000 millones de dólares.

