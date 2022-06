Un juez de Florida bloqueará temporalmente la prohibición del aborto de 15 semanas

El caso refleja las batallas que se están librando en los tribunales de todo el país después de que la Corte Suprema dejara en manos de los estados decidir si el aborto es legal dentro de sus fronteras (REUTERS/Marco Bello)

Un juez de Florida dijo el jueves que bloquearía temporalmente la entrada en vigor de una prohibición de aborto de 15 semanas, luego de una impugnación judicial de proveedores de salud reproductiva que afirman que la constitución estatal garantiza el derecho al procedimiento.

El juez John C. Cooper emitió el fallo oral desde el estrado, pero la decisión no entrará en vigencia hasta que firme una orden por escrito, lo que, según Cooper, no sucederá el jueves. La ley entra en vigor el viernes.

Cooper dijo que la prohibición de Florida era “inconstitucional porque viola la disposición de privacidad de la Constitución de Florida”.

La decisión se produjo días después de que la Corte Suprema de los EE. UU. anulara la histórica decisión Roe v. Wade de 1973, poniendo fin a las protecciones federales para los abortos y reavivando feroces batallas en los tribunales estatales y las legislaturas sobre el acceso al procedimiento.

La prohibición del aborto de 15 semanas de Florida fue aprobada por la cámara estatal controlada por el Partido Republicano y promulgada por el gobernador republicano Ron DeSantis esta primavera.

La oficina de DeSantis dijo que apelaría el fallo.

Ron DeSantis (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

El caso refleja las batallas que se están librando en los tribunales de todo el país después de que la Corte Suprema dejara en manos de los estados decidir si el aborto es legal dentro de sus fronteras, lo que obligó alos grupos defensores del derecho al aborto recurran a las constituciones estatales para su protección .

Algunas de las disputas legales involucran leyes desencadenantes, como las de Kentucky y Florida, que fueron diseñadas específicamente para entrar en vigencia si Roe cayera. Algunos involucran prohibiciones que han estado en los libros, sin hacer cumplir, durante generaciones. Otros implican prohibiciones sobre el aborto que se retrasaron a la espera del fallo sobre Roe y ahora están avanzando.

La ráfaga de actividad judicial ha causado confusión en los estados y ha dejado a los pacientes y clínicas luchando.

En un comunicado, DeSantis dijo que la Corte Suprema de Florida malinterpretó previamente el derecho a la privacidad de Florida para incluir el derecho al aborto (REUTERS/Marco Bello)

La ley de Florida contiene excepciones si el procedimiento es necesario para salvar la vida de la persona embarazada, evitar lesiones graves o si el feto tiene una anomalía mortal. No permite excepciones en casos de violación, incesto o trata de personas.

Los proveedores de salud reproductiva impugnaron la ley con base en una enmienda constitucional estatal de 1980 que garantiza un amplio derecho a la privacidad, que ha sido interpretado por la Corte Suprema del estado para incluir el aborto. Los votantes de Florida reafirmaron el derecho a la privacidad en 2012 al rechazar una iniciativa electoral que habría debilitado sus protecciones, dijeron los demandantes.

El estado argumentó que los proveedores de servicios de aborto no tienen derecho a reclamar un derecho personal a la privacidad porque estaban actuando como terceros en nombre de sus pacientes. Los abogados también dijeron que el derecho constitucional a la privacidad del estado no incluye el derecho al aborto, argumentando que el estado tiene interés en salvaguardar la salud y proteger la vida potencial.

En un comunicado, DeSantis dijo que la Corte Suprema de Florida malinterpretó previamente el derecho a la privacidad de Florida para incluir el derecho al aborto. Dijo que el estado rechaza esa interpretación “porque la Constitución de Florida no incluye, y nunca ha incluido, el derecho a matar a un niño inocente por nacer”.

(Con información de AP)

