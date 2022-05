78 años después, un hallazgo fortuito resolvió el misterio de un piloto estadounidense desaparecido en la Segunda Guerra Mundial

El ejército estadounidense coloca una bandera nacional sobre los posibles restos de un aviador estadounidense de la Segunda Guerra Mundial encontrado en el norte de Tailandia, durante una ceremonia de repatriación el miércoles 18 de mayo de 2022 en la base aérea de U-Tapao en la provincia de Rayong, al este de Tailandia. Los posibles restos humanos fueron encontrados en el lugar del accidente en un campo de arroz en el norte de Tailandia por la Agencia de Contabilidad de POW/MIA de Defensa y fueron enviados a Hawái, donde serán examinados para ver si pertenecen a un piloto estadounidense que desapareció en 1944. (Foto AP/Sakchai Lalit)

Los restos de un aviador estadounidense que desapareció en acción en la Segunda Guerra Mundial finalmente podrían estar de camino a casa, gracias al descubrimiento casual de registros en archivos amenazados por inundaciones en Tailandia.

Autoridades estadounidenses y locales realizaron una ceremonia solemne el miércoles en una base aérea en el este de Tailandia para honrar y repatriar los restos recientemente recuperados de un campo de arroz en el norte del país.

En la base aérea naval de U-Tapao en la costa este de Tailandia, personal militar junto con funcionarios tailandeses y estadounidenses presentaron sus respetos. Un ataúd que contenía los restos descubiertos fue envuelto en la bandera de los EE. UU. antes de ser llevado a los Estados Unidos a bordo de un avión de transporte C-17.

Las pruebas en un laboratorio especial en Hawái determinarán si los restos son humanos y posiblemente identificarán a la persona. Pero la evidencia circunstancial ha aumentado la expectativa de que el ataúd contenga a un miembro del servicio de las Fuerzas Aéreas del Ejército de EE. UU. perdido hace mucho tiempo.

El mariscal jefe retirado del aire tailandés, Sakpinit Promthep, observa un informe de la policía local tailandesa de la era de la Segunda Guerra Mundial, en la sala de archivo del Museo de la Fuerza Aérea Tailandesa, en Bangkok, Tailandia, el viernes 29 de abril de 2022. El documento ayudó a localizar los posibles restos de un avión militar estadounidense. piloto, desaparecido desde entonces, en el lugar de un accidente en la provincia de Lampang. documentando el accidente de un avión estadounidense P-38. (Foto AP/Sakchai Lalit)

“Sabes, es mantener la promesa de que nunca dejamos atrás a una persona. Cualquiera que haya servido en combate de cualquier manera, que haya luchado junto a alguien, independientemente del país o la nación, se crea un vínculo. Les debemos a las familias encontrar esas respuestas, traer a esas personas a casa”, dijo el coronel de la Marina Matt Brannen, quien dirige la dirección del Indo-Pacífico de la Agencia de Contabilidad de POW/MIA de Defensa, o DPAA, el organismo estadounidense encargado de encontrar la guerra perdida.

Tailandia fue oficialmente aliada de Japón en la Segunda Guerra Mundial y ocupada por su ejército, convirtiéndola en un objetivo para los bombarderos británicos y estadounidenses. Inevitablemente, las tripulaciones aéreas del lado aliado se perdieron en acción.

Hoy en día, solo se desconoce el paradero de unos pocos aviadores estadounidenses que desaparecieron sobre Tailandia. A medida que pasa el tiempo, las posibilidades de encontrarlos se desvanecen, a menos que suceda algo extraordinario.

En 2011, las inundaciones masivas que azotaron el país inundaron el Museo de la Fuerza Aérea de Tailandia en Bangkok. Existía la preocupación de que sus archivos pudieran ser dañados por el moho. El mariscal en jefe retirado de Thai Air, Sakpinit Promthep, que se entregó a su pasión por la historia de la Segunda Guerra Mundial trabajando a tiempo parcial en la sección de archivo, pasó meses revisando sus archivos uno por uno para comprobar su estado.

Los miembros del equipo asignados a la Agencia de Contabilidad POW/MIA de Defensa (DPAA), tamizan la suciedad en la estación de pantalla húmeda junto con los trabajadores locales durante una operación de excavación en la provincia de Lampang, Reino de Tailandia, el 2 de marzo de 2022. (Sargento del Ejército de EE. 1st Class Michael O'Neal/Defense POW/MIA Accounting Agency vía AP)

Así fue como se encontró mirando un documento descolorido de una carpeta mohosa y polvorienta. Era un informe escrito a mano por un oficial de policía con fecha de noviembre de 1944. Detallaba el accidente de un avión P-38 de EE. UU. que, según los informes, había sido alcanzado por un rayo durante una tormenta.

Desencadenó un “¡Eureka!” reacción para el aficionado a la historia que había oído rumores de un accidente aéreo de la Segunda Guerra Mundial en la provincia de Lampang pero nunca había encontrado ningún registro de ello.

“¡Este es un gran momento en la vida, que encontremos algo así justo en frente de ti!” le dijo a The Associated Press. “Te imaginas, buscas algo, te gusta verlo y no hay esperanza, casi no hay esperanza de encontrarlo. Simplemente abra página, página y luego, ¡up! – delante de tus ojos. ¡Guau! Esto es lo que estoy buscando”, dijo entusiasmado, con una amplia sonrisa.

Dijo que mientras sostenía el informe en sus manos ese día, se preguntó si el fantasma del piloto estaría sobre su hombro.

Los miembros del equipo asignados a la Agencia de Contabilidad de POW/MIA de Defensa (DPAA), tamizan la suciedad en la estación de pantalla húmeda junto con los trabajadores locales durante una operación de excavación en la provincia de Lampang, al norte de Tailandia, el 2 de marzo de 2022. (U.S. Army Sgt. 1st Clase Michael O'Neal/Defense POW/MIA Accounting Agency vía AP)

“Él puede saber que lo estoy buscando, buscándolo durante mucho tiempo”, dijo Sakpinit, sugiriendo que tal vez, el espíritu del piloto puso esas páginas frente a él, en ese archivo. “De lo contrario, si no hubo una inundación, el documento estará oculto por quizás otro año o muchos, ... tal vez por mucho tiempo”.

Los archivos del Departamento de Guerra de EE. UU. sobre miembros de la tripulación aérea de la Segunda Guerra Mundial desaparecidos incluyen un piloto que despegó del sur de China para una misión de reconocimiento sobre Myanmar y el norte de Tailandia y no regresó, la ubicación y la causa del accidente se registraron como “desconocidas”.

Pero su P-38 desapareció el mismo día que el mismo tipo de avión se estrelló en el pueblo de Mae Kua. Los registros estadounidenses identifican el avión como un F-5E, un P-38 desmantelado y modificado para tareas de reconocimiento.

La AP retiene el nombre del piloto, a la espera de la identificación positiva de los restos y la notificación a los familiares.

Personal asignado a la Agencia de Contabilidad de POW/MIA de Defensa (DPAA), habla sobre la bandera de la Liga Nacional de Familias POW/MIA a los trabajadores tailandeses locales durante las operaciones de excavación en la provincia de Lampang, Tailandia, 16 de febrero de 2022. (U.S. Army Sgt. 1st Clase Michael O'Neal/Defense POW/MIA Accounting Agency vía AP)

Crucialmente, el informe del oficial de policía en el archivo tailandés dio una ubicación precisa. Aún así, tomó una década pasar de la carpeta mohosa que Sakpinit tenía a la excavación real. Una entrevista con una mujer de 100 años que escuchó el accidente fue una de las pruebas que convenció a los investigadores de la DPAA de que el sitio tenía mérito.

En febrero, un equipo de búsqueda conjunto de Estados Unidos y Tailandia cavó en un campo de arroz en el pueblo de Mae Kua en Lampang.

Un soldado del Ejército de EE. UU. lleva los posibles restos de un aviador estadounidense de la Segunda Guerra Mundial encontrados en el norte de Tailandia, durante una ceremonia de repatriación el miércoles 18 de mayo de 2022 en la base aérea de U-Tapao en la provincia de Rayong, al este de Tailandia. (Foto AP/Sakchai Lalit)

Para abril, el equipo había encontrado una multitud de pequeños fragmentos de metal consistentes con un choque, así como “material óseo”: dientes y huesos.

“Nos acercamos al 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, por lo que poder obtener esa información para que nuestros historiadores, analistas e investigadores puedan desarrollar esos casos, definitivamente es una carrera contra el tiempo”, dijo Brannen de la DPAA.

Según la DPAA, de los 72.335 militares estadounidenses que siguen desaparecidos de la Segunda Guerra Mundial, casi 47.000 desaparecieron en zonas de batalla asiáticas.

(con información de AP)

