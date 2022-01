Tres personas se encuentran desaparecidas tras los incendios en Colorado

Un bombero hace agujeros en un contenedor de transporte en llamas para rociar agua desde diferentes ángulos, un día después de las órdenes de evacuación, en Louisville, Colorado, EE. UU., 31 de diciembre de 2021. REUTERS / Kevin Mohatt

Los investigadores aún están tratando de determinar qué provocó un incendio masivo en un área suburbana cerca de Denver que quemó vecindarios hasta los cimientos y destruyó casi 1,000 casas y otros edificios.

Tres personas están desaparecidas tras el infierno que estalló el jueves.

El alguacil del condado de Boulder, Joe Pelle, dijo el sábado que las autoridades estaban siguiendo una serie de pistas y habían ejecutado una orden de registro en “un lugar en particular”. Se negó a dar detalles.

Un oficial del alguacil que se negó a proporcionar su nombre confirmó que una propiedad estaba bajo investigación en el área de Marshall Mesa del condado de Boulder, una región de pastizales abiertos a unas 2 millas (3,2 kilómetros) al oeste de Superior. Un Humvee de la Guardia Nacional bloqueó el acceso a la propiedad, que era solo uno de varios bajo investigación, dijo el funcionario.

Los funcionarios de servicios públicos no encontraron líneas eléctricas caídas alrededor del lugar donde estalló el incendio en el área ubicada entre Denver y Boulder. El incendio forestal se produjo inusualmente a fines de año, luego de una caída extremadamente seca y en medio de un invierno casi desprovisto de nieve, según los expertos , las condiciones ciertamente ayudaron a propagarse .

Una vista muestra los restos de una casa destruida por incendios forestales, un día después de las órdenes de evacuación, en Louisville, Colorado, EE. UU., 31 de diciembre de 2021. REUTERS / Kevin Mohatt

Al menos 991 casas y otros edificios fueron destruidos, dijo Pelle: 553 en Louisville, 332 en Superior y 106 en partes no incorporadas del condado. Cientos más resultaron dañados. Pelle advirtió que el recuento del incendio forestal azotado por el viento no es definitivo.

Los totales incluyen graneros destruidos, dependencias y otras estructuras, pero la gran mayoría eran casas, dijo la portavoz del condado de Boulder, Jennifer Churchill, el sábado por la noche.

Las autoridades habían dicho anteriormente que no faltaba nadie. Pero Churchill dijo que eso se debió a la confusión inherente cuando las agencias luchan por manejar una emergencia.

Pelle dijo que los funcionarios estaban organizando equipos de cadáveres para buscar a los desaparecidos en el área de Superior y en el condado de Boulder no incorporado. La tarea se complica por los escombros de las estructuras destruidas, cubiertas por 20 centímetros (8 pulgadas) de nieve arrojada por una tormenta durante la noche, dijo.

Al menos siete personas resultaron heridas en el incendio forestal que estalló en Louisville y Superior y sus alrededores, las ciudades vecinas a unas 20 millas (32 kilómetros) al noroeste de Denver con una población combinada de 34.000.

Jeff Held, del Departamento de Bomberos de Westminster, apaga un incendio en un contenedor de envío que se había llenado con artículos de almacenamiento de la casa que solía estar allí, un día después de las órdenes de evacuación, en Louisville, Colorado, EE. UU., 31 de diciembre de 2021. REUTERS / Kevin Mohatt

El incendio, que quemó al menos 24 kilómetros cuadrados (9.4 millas cuadradas), ya no se consideraba una amenaza inmediata, especialmente con el vertido de nieve durante la noche y las gélidas temperaturas del sábado.

La nieve y las temperaturas en un solo dígito proyectan una escena espeluznante en medio de los restos de casas aún humeantes. A pesar del impactante cambio de clima, el olor a humo aún impregnaba las calles vacías bloqueadas por tropas de la Guardia Nacional en Humvees.

Las condiciones agravaron la miseria de los residentes que comenzaron el nuevo año tratando de rescatar lo que quedaba de sus hogares.

Los equipos de servicios públicos lucharon para restaurar el servicio de electricidad y gas a los hogares que sobrevivieron, y decenas de personas hicieron fila para obtener calentadores, agua embotellada y mantas en los refugios de la Cruz Roja. Xcel Energy instó a otros residentes a usar chimeneas y estufas de leña para mantenerse calientes y evitar que las tuberías en casa se congelen.

Las familias llenaron una larga fila de autos esperando para recoger calentadores portátiles y agua embotellada en un centro de distribución del Ejército de Salvación en el YMCA en Lafayette, al norte de Superior.

Una vista muestra los restos de una casa dañada por incendios forestales impulsados por el viento, un día después de las órdenes de evacuación, en Superior, Colorado, Estados Unidos, el 31 de diciembre de 2021. REUTERS / Kevin Mohatt

Los estudiantes del último año de Monarch High School, Noah Sarasin, y su hermano gemelo Gavin habían sido voluntarios en ese lugar durante dos días, dirigiendo el tráfico y distribuyendo donaciones.

“Tenemos una casa, no hay calefacción, pero todavía tenemos una casa”, dijo Noah Sarasin. “Solo quiero asegurarme de que todos los demás tengan calor en este día tan frío”.

Hilary y Patrick Wallace tomaron dos calentadores y luego pidieron dos mocas de chocolate caliente en un café cercano. La pareja de Superior no pudo encontrar un hotel y estaban contemplando caminar 2 millas (3,2 kilómetros) de regreso a su casa; su vecindario todavía estaba bloqueado al tráfico. La familia durmió en una habitación en la víspera de Año Nuevo.

Ambos lloraron cuando un hombre entró en la tienda y bromeó en voz alta diciendo que había perdido sus tazas de café, y todo lo demás, en el fuego. El hombre estaba de buen humor, riéndose de la ironía de la situación.

“Tengo un calefactor y una casa para instalarlo. Ni siquiera sé qué decirles”, dijo Hilary, secándose una lágrima.

Un bombero hace agujeros en un contenedor de transporte en llamas para rociar agua desde diferentes ángulos, un día después de las órdenes de evacuación, en Louisville, Colorado, EE. UU., 31 de diciembre de 2021. REUTERS / Kevin Mohatt

El residente de Superior, Jeff Markley, llegó en su camioneta para recoger un calentador. Dijo que se sentía afortunado de ser “simplemente desplazado” ya que su casa está intacta.

“Nos las arreglamos, nos quedamos con amigos y estamos optimistas para el nuevo año. Tiene que ser mejor que este último “, dijo Markley.

No todo el mundo se sintió tan positivo.

“Es agridulce porque tenemos nuestra casa, pero nuestros amigos no. Y nuestros vecinos no lo hacen “, dijo Judy Givens, residente de Louisville, mientras tomaba un calentador con su esposo. “Pensamos que 2022 podría ser mejor. Y luego tuvimos omicron. Y ahora tenemos esto, y no está comenzando muy bien “.

(con información de AP)

