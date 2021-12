Las 4 lecciones de inclusión que aprendió en 2021 un vicepresidente de Google

Las 4 lecciones que Marvin Chow aprendió en el 2021 sobre inclusión (Foto: Getty Images)

“Este año me di cuenta de que no ser racista no es suficiente. Sentí la urgencia de ser activamente antirracista, tanto en mi vida personal como profesional”.

Marvin Chow es vicepresidente de marketing de Google, donde dirige el mercadeo de algunos de los productos más importantes del gigante tecnológico, incluidos Búsqueda, Maps, Chrome, Fotos y Mensajería. Escribió esa frase en una columna para CNBC, en donde compartió las cuatro lecciones que aprendió en 2021 sobre inclusión en el mundo laboral.

“Si 2020 me despertó de una sacudida, 2021 me ha mantenido conectado e inquieto. Los ideales, prioridades y valores que surgieron el año pasado han permanecido en la mente. Aunque mi viaje individual de diversidad, equidad e inclusión será diferente al suyo, lo que con suerte nos une es nuestro compromiso”.

1. Lo que es obvio para uno es una oportunidad de crecimiento para otro

“Durante años, he sido testigo del poder transformador de compartir historias personales dentro de mi equipo. Escuchar viajes de primera mano sobre la identidad nos ha ayudado a dar forma a una cultura de seguridad psicológica y pertenencia”, escribió Chow.

Por eso, explicó que cuando exponemos aspectos de nosotros mismos que rara vez vemos, por más crudos, imperfectos o no resueltos que sean, fomentamos la empatía, generamos confianza y profundizamos la conexión con los demás.

Pero hay otro tipo de apertura que es igualmente importante para el VP: “Debemos ser dueños de nuestros puntos ciegos. Cuestionar, escuchar y aprender deben celebrarse y valorarse como otra forma de conectarse y crecer”.

2. El primer paso para mantener las normas es establecerlas

“Como líderes de marcas, es nuestro deber mantener los estándares de aprendizaje y crecimiento que tenemos tanto en nuestra vida personal como profesional. No podemos permitir que nuestro trabajo perpetúe los estereotipos o haga la vista gorda ante los prejuicios”.

Asegura que los estándares, los puntos de referencia y la orientación práctica dan forma al mejor trabajo en su campo, el marketing. “Imagínese lo que sería posible si todos los equipos de marketing utilizaran esas herramientas para ser más inclusivos”.

3. El respaldo no es suficiente

"Como líderes, nuestro impacto será acorde con la autenticidad, la experiencia vivida y la empatía humana que aportamos”

El año pasado, un estudio encontró que el 85% de la Generación Z (quienes nacieron entre 1990 y el año 2000, aproximadamente) piensa que las marcas deberían ser algo más que ganancias, y el 80% cree que las marcas deberían ayudar a mejorar la vida de las personas.

“Hay muchas formas de impulsar un progreso significativo, como ayudar a las personas a comprar sus valores permitiéndoles ver y apoyar negocios de propiedad de negros, latinos, de mujeres o de veteranos”.

4. Un legado de liderazgo comienza con hacer el trabajo

“En 2021, mi identidad como líder asiático-estadounidense estaba particularmente a la vanguardia. El horrible aumento de la violencia y la discriminación hacia la comunidad de personas asiáticas inspiró una urgencia real en el apoyo a mi comunidad”, contó Chow..

En su trabajo, dar un paso adelante para defender los compromisos de #StopAsianHate fue una responsabilidad que se sintió tanto a nivel personal como interior.

En definitiva, explica Chow, “como líderes, nuestro impacto será acorde con la autenticidad, la experiencia vivida y la empatía humana que aportamos”.

