Estados Unidos festeja su independencia: los eventos más importantes de este 4 de julio

(IMÁGENES DE ARCHIVO) La gente señala al Escuadrón de Demostración de Vuelo de la Marina de los Estados Unidos, los Ángeles Azules, mientras sobrevuelan el Monumento a Lincoln durante el evento del 4 de julio "Salute to America" ​​en Washington, DC, 4 de julio de 2019 (Foto de Nicholas Kamm / AFP)

Los estadounidenses celebraron el domingo el 245º cumpleaños de su nación conesperados shows de fuegos artificiales y bandas de música después de que la pandemia de coronavirus obligara a cancelar casi todas las celebraciones el año pasado.

Como siempre, los fuegos artificiales son el punto culminante de la fiesta del 4 de julio. Dos de los mayores espectáculos pirotécnicos del país estallarán sobre el National Mall de Washington, y sobre un tramo de 1,5 km del East River de Nueva York, que separa Manhattan de los distritos de Queens y Brooklyn.

Algunos eventos clásicos del 4 de julio, como el concurso de comer perritos calientes de Nathan’s Famous en Coney Island, en Brooklyn, se han reducido para permitir el distanciamiento social en reconocimiento de la continua amenaza del COVID-19, que ha matado a más de 600.000 estadounidenses. La variante Delta, más agresiva, ha hecho saltar las alarmas sobre la posibilidad de una nueva oleada entre los no vacunados.

Aun así, esta festividad ha sido un momento para que los estadounidenses muestren su patriotismo y celebren una nueva sensación de libertad en sentido personal, reuniéndose de nuevo con sus amigos y disfrutando de los sencillos placeres del verano.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, festejará hoy el 245 cumpleaños de la nación con una celebración tradicional. Después de pasar el fin de semana en Michigan y Delaware, el mandatario regresó a la Casa Blanca para recibir a unas 1,000 personas para disfrutar de hamburguesas y fuegos artificiales.

Los festejos buscan transformarse en una dosis de normalidad para un país cansado de las restricciones y las dificultades de la pandemia del coronavirus, cargas que se aliviaron -pero no desaparecieron- gracias a la exitosa campaña de vacunación.

La pandemia forzó la cancelación de casi todas las celebraciones el año pasado y condujo a una toma de posesión moderada en enero para el presidente demócrata, que tuvo que prescindir de las tradicionales cenas de gala y la cortesía bipartidista mientras el expresidente republicano Donald Trump disputaba su derrota electoral.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, camina para abordar el Marine One, este 29 de junio de 2021, en la Casa Blanca, Washington. EFE/Ken Cedeno/Pool

Los signos de normalidad regresaron a los Estados Unidos, donde la gente viajaba y se reunía sin máscaras a pesar de que Biden se quedó algo por debajo de su objetivo de que el 70% de los adultos estadounidenses reciban al menos una vacuna para el domingo. El gobierno calculó la cifra en alrededor del 67%, ya que algunas personas se resistieron a recibir inyecciones.

“El domingo celebraremos nuestra independencia como nación, así como nuestro progreso contra el virus”, dijo Biden a un grupo de maestros el viernes. “En los próximos días, tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo”.

En la Casa Blanca el sábado, el humo de las empanadas de carne molida se elevó de las parrillas de carbón mientras los trabajadores preparaban los platos para el evento del domingo.

En un cambio brusco con respecto a los últimos meses, las puertas de la Casa Blanca estarán abiertas a cientos de invitados, lo que marcará el evento más grande de la presidencia de Biden.

Casa Blanca

Se espera que la fiesta en el césped de la Casa Blanca incluya a trabajadores esenciales que ayudaron en la respuesta de COVID y familias de militares. Biden hará comentarios y habrá una exhibición de fuegos artificiales de 17 minutos desde ambos lados de la Piscina Reflectante del Monumento a Lincoln.

La casa del presidente fue en gran parte tapiada a la vista del público en los últimos meses, con protocolos COVID que reducen el acceso para recorridos y cercas adicionales instaladas después del ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.

El evento también se redujo en comparación con años anteriores, un guiño al coronavirus COVID-19 que acabó con las vidas de más de 600.000 estadounidenses. La variante Delta más agresiva generó alarmas sobre la posibilidad de otro aumento entre los no vacunados

LOS EVENTOS

“Un Capitolio cuarto”

Imagen de archivo del Capitolio en Washington, EEUU. 11 enero 2021. REUTERS/Erin Scott

Desde Washington, de 8 a 9:30 pm horario local, habrá una transmisión especial de la cadena PBS, que se podrá ver desde el sitio web de PBS , YouTube o Facebook.

El evento, un concierto especial, será presentado por la actriz y cantante Vanessa Williams y estará pregrabado (aunque los fuegos artificiales serán en vivo), con actos musicales como Jimmy Buffett, Cynthia Erivo, Gladys Knight, Auli’i Cravalho, Christopher Jackson, Mickey Guyton , Jimmie Allen , Jennifer Nettles, Train y un el grupo de capella Pentatonix, así como las estrellas de Broadway Laura Osnes y Ali Stroker.

Como es tradición, Jack Everly dirigirá la Orquesta Sinfónica Nacional. La estrella de la soprano Renée Fleming dará inicio a la transmisión con el himno nacional, y luego, tres astronautas saludarán desde la Estación Espacial Internacional.

“Fuegos artificiales espectaculares del 4 de julio de Macy’s”

Se darán de 8 a 10 pm, hora local, (un bis de una hora se transmite directamente después). El evento se llevará a cabo en Nueva York y transmitido por la cadena NBC o NBC.com/live con un inicio de sesión por cable. Contará con los presentadores Renée Elise Goldsberry, actriz de Broadway y ganadora de un Tony por interpretar a Angelica Schuyler, en la obra Hamilton y el actor Ryan Eggold, conocido por ser el protagonista de la serie New Ámsterdam.

(IMÁGENES DE ARCHIVO) Celebración del Día de la Independencia frente al Monumento a Lincoln en Washington, EE. UU., 4 de julio de 2019. El Monumento a Washington y la piscina reflectante están al fondo. Susan Walsh / Pool a través de REUTERS

Contará además con interpretaciones de Blake Shelton, Black Pumas, Coldplay, Reba McEntire y OneRepublic están programados para subir al escenario, y los Jonas Brothers interpretarán una mezcla de sus éxitos junto con el invitado especial Marshmello.

Por primera vez en la historia se honrará al equipo de Estados Unidos que se dirige a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.

“El cuarto especial de CNN en Estados Unidos”

La red contará con espectáculos de fuegos artificiales en todo el país, desde Washington hasta Nueva York, Nashville y San Francisco, de 7 p.m. a 2 a.m. hora local. El programa se transmitirá en vivo en CNN.com , así como en las aplicaciones de CNN para dispositivos móviles y televisores.

El evento va a estar dirigido por cuatro periodistas, Dana Bash y Don Lemon, quienes anclarán la cobertura de la costa este, sur y medio oeste, y Ana Cabrera y Victor Blackwell tomando la costa oeste.

EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

The Beach Boys y John Stamos, Kool and the Gang, Nelly, Black Eyed Peas, Chicago, Flo Rida, Foreigner, REO Speedwagon, Blues Traveler, Trisha Yearwood , Bebe Rexha, Billy Ray Cyrus, Sammy Hagar y el círculo, Susanna Hoffs y Tasha Cobbs Leonard se encuentran entre los que montarán el espectáculo.

Para finalizar, un conjunto de coros y sinfonías de todo el país ofrecerán presentaciones en conjunto, incluido el Harlem Gospel Choir, la US Army Field Band, la Austin Symphony Orchestra y la San Francisco Symphony Orchestra.

(con información de Reuters y The Washington Post)

