La Cámara de Representantes de EEUU abrió una investigación sobre Matt Gaetz tras acusaciones de conducta sexual inapropiadas

El congresista republicano, Matt Gaetz

Un Comité de Ética de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha abierto este viernes una investigación sobre el congresista republicano, Matt Gaetz, por las acusaciones que lo relacionan con conducta sexual inapropiada, uso de drogas ilícitas, violaciones de la financiación de la campaña y otras posibles violaciones de la ley federal y de las normas de la Cámara.

“El comité está al tanto de las acusaciones publicadas sobre el representante Matt Gaetz, las cuales, violan el reglamento de la Cámara de Representantes, las leyes u otras normas de conducta”, ha manifestado el responsable de este comité, Ted Deutch, según recoge CNN.

Matt Gaetz, el destacado aliado del ex presidente Donald Trump, está siendo investigado, además, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por mantener un encuentro sexual inapropiado con una menor de edad.

Este mismo comité, también ha anunciado que ha abierto otra investigación sobre el representante republicano por Nueva York, Tom Reed, quien anunció hace unas semanas que no se presentará a la reelección en 2022 después de que se hiciera pública una acusación sobre acoso sexual en su contra, según recoge Bloomberg.

Gaetz ha negado estas acusaciones y ha dicho en el periódico ‘Washington Examiner’ que “nunca, nunca he pagado por sexo, y segundo, como hombre adulto, no me he acostado con una joven de 17 años”.

El Partido Demócrata de Florida pidió la renuncia de manera “inmediata” de Gaetz. Sin embargo, el aludido subrayó que no piensa irse “a ningún lado” y que no es “un monje” pero “tampoco un criminal”.

En Florida los avisos piden la renuncia del congresista Matt Gaetz (imagen), aliado incondicional del ex presidente Donald Trump

“Voy a luchar como un demonio por mis representados y por el país que amo profundamente. Ustedes no se merecen menos, especialmente ahora”, escribió este lunes en Facebook Gaetz, ferviente seguidor del ex presidente Donald Trump. “Los ciclos de los escándalos sexuales en Washington son predecibles y el sexo es especialmente potente en la política”, agregó.

Desde que el diario The New York Times destapó la semana pasada la investigación que pesa sobre Gaetz, este ha afirmado que es víctima de un intento de extorsión y rechazó su supuesta culpabilidad del delito de tráfico sexual. “Déjenme recordarles a todos que soy un representante en el Congreso, no soy un monje y ciertamente no soy un criminal”, añadió.

Según el diario, Gaetz está siendo investigado por el FBI para determinar si incurrió en tráfico sexual por supuestamente haber pagado viajes a una joven de 17 años con la que presuntamente tenía relaciones en 2019. Transportar a un menor de un estado a otro con fines sexuales es un crimen federal.

La cadena CNN, citando “múltiples fuentes”, reportó la semana pasada que Gaetz acostumbraba a presumir de sus conquistas y a enseñar fotos de mujeres desnudas a otros miembros del Congreso.

Gaetz asegura que un “sujeto” de la investigación, no un “blanco”. En el sistema legal de los Estados Unidos se considera sujeto de una investigación a alguien cuyas acciones caben dentro de los alcances de una investigación criminal, mientras que un blanco es alguien sobre el cual los fiscales han reunido pruebas que lo vinculan con un crimen. Durante la investigación, el sujeto puede convertirse en blanco.

(Con información de Europa Press)

