Donald Trump le dio su apoyo a Marco Rubio para su reelección en el Senado de Estados Unidos

Donald Trump y Marco Rubio durante un debate presidencial del partido republicano en 2016. Foto: AP/John Bazemore

Con poquísimas apariciones públicas, y sin la plataforma que le otorgaban las redes sociales -especialmente Twitter-, es poco lo que se escucha acerca de Donald Trump desde que dejó la presidencia de los Estados Unidos el pasado 20 de enero.

Sin embargo, el ex mandatario sigue jugando un rol determinante en la política estadounidense, especialmente dentro del partido republicano. Valiéndose del alto caudal de votos obtenidos en los comicios de 2020 -más de 70 millones- Trump busca influir en la dirección que la ahora oposición tomará de cara al futuro, y cuyo primer evento determinante tendrá lugar en 2022 con las elecciones legislativas.

En esa línea, el ex presidente ha otorgado su apoyo a diversos candidatos en todo el país durante las últimas semanas. El más reciente fue para uno de los senadores de mayor perfil del país: Marco Rubio, quien el próximo año buscará su tercer período como uno de los dos representantes de Florida en la Cámara Alta.

La noticia tiene distintas aristas. En primer lugar, Trump se encuentra viviendo en Florida, por lo que Rubio representaría en los papeles al ex mandatario. Pero sobre todo es noticia porque la relación entre ambos políticos no siempre fue la mejor.

Durante las primarias republicanas de 2016, ambos se enfrentaron duramente. Rubio fue el anteúltimo precandidato en cancelar su campaña antes de que Trump se quedara con la nominación del partido. Y durante el transcurso de la campaña los ataques cruzados se sucedían casi a diario. Hubo insultos personales y hasta burlas públicas, pero todo pareció quedar en el pasado una vez que Trump llegó a la Casa Blanca.

Rubio fue una de las personas con más acceso al ex presidente durante sus cuatro años en la Casa Blanca, y como senador al frente de varios comités -como el influyente comité judicial- se convirtió en una voz de confianza para el entonces mandatario. Muchos aseguran que se debe a Marco Rubio la política exterior de Trump hacia Latinoamérica, que tantos votos le ha ganado al presidente Trump en comunidades como la cubano-americana y la venezolano-americana.

El senador republicano Marco Rubio. Foto: REUTERS/Erin Scott

También tuvieron sus diferencias. Si bien Rubio votó en contra de condenar a Donald Trump en el último juicio político que se le llevó a cabo por los incidentes violentos en la toma del Capitolio el pasado 6 de enero, fue uno de los votos republicanos a favor de que el juicio se lleve a cabo, algo que los trumpistas más duros aún le recriminan.

A raíz de ese voto y de la mudanza de Ivanka Trump junto a su familia a la Florida, creció el rumor de que la hija del ex presidente buscaría quedarse con la banca de Rubio en 2022. Dos meses atrás, Ivanka y Rubio se habían mostrado juntos asegurando ser amigos, pero el rumor persistía. A mediados de febrero, The New York Times reportó que la hija mayor del ex presidente no competiría por la banca. Y el anuncio de este viernes parece descartarlo por completo.

“Marco ha sido un militante incansable por los residentes de Florida, peleando por bajar nuestros impuestos, defendiendo nuestra segunda enmienda, abogando por nuestros militares y veteranos, por una seguridad nacional fuerte y por todos aquellos estadounidenses olvidados (…) Juntos hemos trabajado a favor de las comunidades cubano-americanas y venezolano-americanas, logrando grandes progresos”, dice el presidente Trump en el comunicado que envió apoyando a Rubio.

Por su parte, el senador agradeció el apoyo del ex mandatario a su campaña.

“Estoy agradecido por el apoyo del presidente Trump y por su liderazgo en temas importantes para nuestra nación, incluída la amenaza China y la necesidad de traer buenos empleos de vuelta a nuestro país (…) Los demócratas están intentando deshacer todo lo que hemos logrado en cuatro años”, decía Rubio en su declaración de agradecimiento a Trump.

Todo indicaría que, sin un contrincante fuerte que se le oponga, Rubio no tendría que tener problemas para conseguir su reelección el próximo año.

