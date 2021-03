Video: una mujer fue arrestada tras insultar y toser sobre un conductor de Uber en California que le pidió ponerse la mascarilla

Una mujer es arrestada por insultar y toser a un conductor de Uber en California que le pidió ponerse la mascarilla

Una mujer que fue captada en video acosando y tosiendo a un conductor de Uber en California fue arrestada, mientras que otra mujer planea entregarse a la policía, dijeron las autoridades.

La policía de Las Vegas detuvo a Malaysia King, de 24 años, quien enfrenta cargos de asalto y agresión, conspiración, así como de violar el código de salud y seguridad por atacar al conductor de Uber Subhakar Khadka el domingo, según el Departamento de Policía de San Francisco.

Khadka grabó el incidente y el video muestra a King, quien está sentada en el asiento trasero de vestido de rojo, y a otra mujer, identificada por la policía como Arna Kimiai, de 24 años, tosiendo y gritándole blasfemias después de negarse a usar máscaras faciales.

Malaysia King y Arna Kimiai son acusadas de agredir al conductor de Uber Subhakar Khadka, a quien gritaron y tosieron por pedirles que usaran correctamente la mascarilla.

Kimiai aún no ha sido arrestada, pero sus abogados dicen que planea entregarse pronto.

“Nos alegra saber que la Sra. Kimiai tiene la intención de hacer lo correcto y entregarse a la agencia policial más cercana, y esperamos que suceda de inmediato”, dijo la teniente Tracy McCray en un comunicado.

“El comportamiento capturado en video en este incidente mostró una insensible indiferencia por la seguridad y el bienestar de un trabajador de servicios esenciales en medio de una pandemia mortal. Nos tomamos esta conducta muy en serio en San Francisco y estamos comprometidos a garantizar que se haga justicia en este caso”, continuó McCray.

El incidente ocurrió después de que Khadka recogiera a Kimiai, King y otra mujer en San Francisco alrededor de las 12:45 pm del domingo.

Khadka le pidió a una de las mujeres que se pusiera una máscara, pero ella se negó, por lo que decidió cancelar el viaje.

Entonces se puede ver a un Kimiai enfurecido gritando al conductor: “¡A la mierda las máscaras!”

En un momento Arna Kimiai se avalanza sobre Subhakar Khadka para arrancarle su mascarilla protectora de la boca.

En un momento, Kimiai agarra el teléfono de Khadka del área del tablero central y luego le arranca violentamente la mascarilla, según muestran las imágenes.

La policía dice que las mujeres también rociaron lo que se cree que es gas pimienta dentro del auto de Khadka.

Por este motivo Khadka no ha podido seguir desempeñándose como conductor pues sacar el gas pimienta del vehículo es un proceso caro y complejo que hace al carro inseguro para los pasajeros.

La viralidad del video motivió una campaña de GoFundMe iniciada por un usuario de internet quien busca ayudar al conductor no solo a pagar por los arreglos de su vehículo, sino a mantenerse mientras puede volver a realizar sus labores.

Las mujeres dejan al conductor despojado de su mascarilla mientras siguen gritándole insultos.

“Uber no se hizo cargo de cuidar a este conductor para ayudarlo con los salarios perdidos y la limpieza debido a que se rociaron químicos en aerosol de pimienta en la tela de su automóvil. En cambio, comenzaron ofreciendo solo $20 dólares en compensación por tener spray de pimienta cubriendo su tela interior. Luego lo aumentaron a $120 en compensación, pero esto no se acerca a los gastos necesarios para tener un automóvil profesional que detalla para tratar de eliminar los productos químicos fuertes del spray de pimienta y también los salarios perdidos por no poder trabajar”, dice el texto que acompaña la campaña.

De acuerdo con la policía también lanzaron gas pimienta dentro del vehículo.

La campaña tenía una meta de $20 mil dólares pero ya ha logrado recaudar $67.464 dólares en tan solo dos días. De ella han participado más de 3.200 personas.

Tanto Uber como Lyft han prohibido a Kimiai como resultado del incidente

SEGUIR LEYENDO