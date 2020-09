La Comisión Federal de Comercio de EEUU estaría preparando una demanda antimonopolio contra Facebook

Foto: REUTERS/Dado Ruvic

La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) está preparando una posible demanda antimonopolio contra Facebook y podría presentarla antes de fin de año, reportó este martes The Wall Street Journal.

La presentación llegaría al final de una investigación de más de un año que investiga la posibilidad de que la red social haya usado su posición dominante en el mercado para sofocar a la competición, y es parte de una pesquisa más amplia de las autoridades que examinan un comportamiento similar de varias empresas tecnológicas líderes en sus industrias.

El medio indicó que la agencia no ha tomado una decisión final acerca de si presentar o no la demanda, y que las autoridades no siempre siguen adelante pese a prepararse para hacerlo. Para ilustrar el argumento, recordó que en 2013 evitó demandar a Google al final de una larga investigación.

Al menos tres de los cinco comisionados de la FTC deberían votar a favor de presentar la demanda. Facebook continúa presentando sus argumentos en contra de la premisa. Su CEO, Mark Zuckerberg, ha testificado ante miembros de la agencia, aunque todavía no ante sus funcionarios de mayor rango, algo que sucedería en la última etapa de la investigación.

Entre las preguntas principales de la agencia se encuentra la compra de posibles competidores en el pasado por parte de la red social, que en agosto contaba con más de 2.700 millones de usuarios. Facebook, en contraste, asegura que sus adquisiciones no buscan reducir la competencia, y que las acciones llevaron a mejorar los productos y las experiencias que los usuarios tienen con ellos.

De efectivamente presentar la demanda y encontrar culpable a la red social, la FTC podría implementar una serie de medidas destinadas a promover la competición en el mercado. Entre las eventuales opciones van desde restricciones a la manera en que Facebook opera hasta el desmembramiento de parte de la compañía.

Cuando se le preguntó sobre Facebook en una audiencia del 5 de agosto ante el Comité de Comercio del Senado, el congresista republicano Joseph Simons dijo que no podía hablar de compañías específicas. “Tenemos la capacidad de mirar hacia atrás en las fusiones consumadas y deshacerlas”, dijo, y agregó que la agencia también ha pedido a las principales empresas de plataformas tecnológicas información sobre adquisiciones pasadas que no debían informar a las autoridades antimonopolio.

El caso contra Facebook podría abrir un gran frente contra los gigantes de las tecnología en EEUU. El Departamento de Justicia, que comparte la autoridad antimonopolio con la FTC, planea presentar una demanda contra Google.

Sin embargo, estas batallas legales podrían tardar años en resolverse, lo cual significa que muchos actores centrales, tanto por parte de las compañías como de parte del gobierno o el estado, pueden cambiar antes de que se llegue a una resolución. No obstante, algunos republicanos y demócratas han sidos críticos a la forma cómo operan las empresas tecnológicas.

A pesar de que la FTC bendijo en el pasado la expansión de Facebook, incluida su compra de Instagram en 2012 y de Whatsapp en el 2014, varios miembros de la comisión se mostraron preocupados por el poder que ha adquirido la compañía.

Zuckerberg, al testificar en julio ante un subcomité antimonopolio en el Congreso de EEUU, calificó la adquisición de Instagram como “una historia de éxito asombrosa”, y señaló que Facebook “invirtió mucho en construir la infraestructura y promoverla y trabajar en seguridad y trabajar en muchas cosas alrededor esta.”

Por su parte, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU, Jerrold Nadler, calificó la compra de Instagram como “exactamente el tipo de adquisición anticompetitiva que las leyes antimonopolio fueron diseñadas para prevenir. En primer lugar, esto nunca debería haber sucedido”.

En las próximas semanas se espera que un comité antimonopolio del Congreso publique un informe detallando el comportamiento potencialmente anticompetitivo en el sector tecnológico. Las conclusiones que se desprendan de este informe determinará la respuesta del legislativo.

Algunos miembros del Congreso han culpado a la FTC por no haber hecho más durante la última década para frenar a los gigantes tecnológicos que se han vuelto cada vez más poderosos.

“Tiene que haber una conciencia muy profunda de lo perjudicial que es esto si no se toman medidas”, advirtió el profesor de derecho de la Universidad George Washington William Kovacic, ex presidente de la FTC.

Por su parte, Simons dijo que los encargados de hacer cumplir las leyes antimonopolio “han cometido errores” en el pasado, pero aseguró que aún se pueden abordar los problemas que presentan los gigantes tecnológicos.

La FTC tiene dos opciones en caso de demandar a la empresa de Mark Zuckerberg: podría presentar el caso ante un tribunal federal o podría presentar una queja en el sistema legal interno, donde iría ante un juez de derecho administrativo.

