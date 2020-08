Los héroes, el socialismo, el “virus chino” y las críticas a las gestiones demócratas: así fue la primera noche de la Convención Republicana

Donald Trump habla durante la convención del partido (Chris Carlson/REUTERS)

La Convención Nacional Republicana tuvo hechos relevantes durante el día. El lunes comenzó con la votación de los delegados de cada estado para elegir oficialmente a Donald Trump como candidato a la presidencia por el partido. El actual presidente inmediatamente dio un discurso de aceptación, muy escueto. Pero, como era esperable, todos los esfuerzos de la convención se concentraron en el show de la noche.

A las 8:30 PM, puntual, comenzó la transmisión con un video narrada por el actor Jon Voight en el que destacaba el concepto de la “excepcionalidad estadounidense” y los héroes de esta tierra, sentando las bases de lo que serían los discursos de la noche.

Tras la bendición dada por el arzobispo de Nueva York, el cardenal, Timothy Dolan, y el saludo a la bandera a cargo de un veterano de guerra, llegó el primer discurso. Desde el auditorio Mellon, en la capital del país, se escucharon la gran mayoría de los discursos, como el de Charlie Kirk, el fundador de la famosa organización proTrump Turning Point USA, quien destacó el enemigo ante el cual los estadounidenses se enfrentan. Según él, el socialismo. Le siguieron discursos breves de una maestra a favor de las opciones escolares y en contra de los sindicatos, y la dueña de una pequeña cafetería que pudo subsistir el cierre devenido del coronavirus gracias a los estímulos federales otorgados para pequeños negocios. Ambas, lógicamente, instaron a votar por Trump nuevamente.

Kim Klacik (REUTERS)

Luego se proyectó un video pregrabado de Kim Klacik, una candidata al congreso por el estado de Maryland que capturó atención nacional por ser afroamericana y acusar a los demócratas de mentirle a su comunidad durante años. Gracias a un comercial muy enérgico caminando por Baltimore mientras describe las fallas de los demócratas que durante cinco décadas gobernaron la ciudad, se ganó una recorrida por todos los canales de televisión en la última semana y le valió el segundo discurso largo de la primera noche de la convención.

Llegó el momento de oír a la presidente de la convención, Ronna McDaniel, quien destacó que el país está en una encrucijada y detalló los logros de esta administración, llamando a votar por una reelección. Su discurso apasionado a favor del presidente causó sensación en las redes sociales porque se trata de la sobrina de Mitt Romney, quizás el republicano de más alto rango en oponerse abiertamente al presidente Trump.

Nuevos videos hablaron de los logros económicos de la administración antes de la pandemia, para dar paso a un cirujano de Louisiana, el Dr. G.E. Ghali, quien destacó que el liderazgo de Trump habría ayudado a combatir la crisis sanitaria. “El presidente actuó rápido y salvo vidas”, decía este médico, oponiéndose a las constantes críticas que Trump suele recibir por su labor durante la crisis del COVID.

Ronna McDaniel (REUTERS/Kevin Lamarque)

En voz del propio presidente se narró un corto video acerca del “virus de China”, destacando las acciones que su administración tomó los últimos meses. Acto seguido, se pasó en vivo a la Casa Blanca, donde Trump estaba junto a 7 trabajadores de la primera línea (enfermeros, trabajadores del correo, policías y paramédicos). Como si se tratara de una suerte de show televisivo, el presidente entrevistó brevemente a estos trabajadores e insistió en llamar al COVID-19 el virus de China. Tras este segmento llovieron las críticas porque ninguno estaba utilizando máscaras y, si bien estaban manteniendo distancia, al menos en cámara no lucía como que estuvieran a seis pies de distancia.

Herschel Walker, ex jugador de fútbol Americano y amigo del Presidente, también invitó a los oyentes a votar por Trump porque “es un hombre que pone a la familia primero”. Además, habló del racismo. Como afroamericano aseguró que jamás sería amigo de un racista y que conoce “las acciones del presidente que hablan más fuerte que una frase hecha estampada en una camiseta”.

Uno de los momentos más emocionales de la noche fue cuando habló Andrew Pollack, padre de una de las víctimas en el tiroteo de la escuela de Parkland ocurrido en febrero de 2018 en Florida. “Los demócratas pusieron a mi hija en riesgo. Su política que culpa a los maestros cuando un joven tiene problemas de conducta, hace que se ignoren las señales como las que dio el asesino de mi hija antes de la matanza. Este presidente me prometió cambiar esto y lo hizo”, decía notablemente conmovido este padre.

Andrew Pollack (REUTERS)

Patricia y Mark McCloskey se volvieron figuras nacionales cuando salieron con armas a defender su casa mientras en su ciudad de St Louise había manifestaciones violentas tras el asesinato de George Floyd. Famosos o infames, según como se los mire, se convirtieron en un emblema de la defensa del uso de las armas y han recorrido todos los canales de televisión diciendo que van a defenderse contra el socialismo. Su discurso se alinea a la perfección con el del presidente Trump y su participación esta noche era una de las más esperadas.

La ex presentadora de la cadena FOX y actual nuera del presidente, Kimberly Guilfoyle, habló de la opción “entre Biden y el resto de los socialistas que van a cambiar fundamentalmente este país (…) le van a quitar fondos a la policía (…) a los manifestantes no se les puede permitir que destruyan nuestras ciudades, los traficantes humanos no pueden cruzar nuestras fronteras. Las mismas políticas socialistas que destruyeron Cuba o Venezuela no pueden tener lugar en nuestras ciudades y nuestras escuelas”, afirmaba con vehemencia Guilfoyle.

La siguiente intervención del presidente llegó en vivo desde el cuarto diplomático de la Casa Blanca, donde habló con seis estadounidenses que regresaron al país tras haber estado detenidos en el exterior. La mayoría de ellos pertenecientes al ejército y son parte de los 50 ciudadanos que en los últimos años fueron repatriados. Entre los casos que se presentaron allí se encuentra el de Joshua Holt y su esposa, quienes estuvieron detenidos durante dos años en Venezuela.

Un residente de Miami, Máximo Alvarez, dio su testimonio acerca de cómo su familia tuvo que exiliarse en Estados Unidos por el comunismo en su Cuba original. “No perdamos este país, porque no hay hacia donde correr”, decía Alvarez.

Nikki Haley (REUTERS)

La ex embajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley habló de política exterior. “Con el Presidente Trump pusimos a América primero y nos enfrentamos con fuerza a nuestros enemigos”, decía Haley, quien entre otras cosas destacó que esta administración mudó su embajada en Israel a Jerusalén cumpliendo una promesa de décadas.

Hacia finales de la noche habló el hijo del presidente, Donald Trump Jr, haciendo un recuento de lo que la pandemia provocó en Estados Unidos. “Todo indica que esta elección se está convirtiendo en iglesia, trabajo y escuelas contra protestas, destrucción y vandalismo”, afirmaba el hijo mayor del mandatario.

Donald Trump Jr. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El senador por Carolina del Norte Tim Scott cerró la noche con un poderoso discurso sobre el sueño americano, repasando su vida como un hombre afroamericano criado por una madre sola con pocos recursos. Tal como lo hicieron otros oradoras, intentó desmitificar que Donald Trump sea racista y apoyó la labor del presidente para la comunidad minoritaria a la que él pertenece en el país.

Este martes seguramente veremos varias apariciones del presidente a lo largo de la segunda noche, pero los discursos más esperados serán los de la primera dama, Melania Trump, y el secretario de Estado, Mike Pompeo. El tema será la “Tierra de Oportunidades”.

