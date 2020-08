Murió Robert Trump, el hermano menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Robert Trump y su hermano el presidente de Estados Unidos Donald Trump

Robert S. Trump, el hermano menor del presidente Donald Trump, murió este sábado por la noche en el New York-Presbyterian Hospital en Manhattan, a los 72 años. La Casa Blanca no proporcionó la causa de su muerte. “No era solo mi hermano, era mi mejor amigo”, dijo el presidente en un comunicado por la noche. “Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar”.

El hermano menor del mandatario norteamericano, tomaba anticualgulantes debido a que sufría recientemente de hemorragias cerebrales que le comenzaron después de una caída que sufrió hace poco tiempo, según relató amigo cercano de la familia.

Robert Trump, era dos años más joven que el presidente, tenía problemas de salud desde el mes pasado. Durante las últimas semanas, no habían podido hablar por teléfono, según el amigo de los Trump.

E hermano menor del presidente Trump, dijo en 2016 que apoyaba la candidatura de su hermano “en un mil por ciento”. Los hermanos fueron fotografiados abrazados la noche de las elecciones.

Pero después de eso, Robert Trump fue poco escuchado o visto en público hasta que puso su nombre en una demanda a principios de este julio contra su sobrina Mary Trump en un intento de detener la publicación de su libro, en el que califica a Donald Trump como el hombre “más peligroso del mundo”.

La muerte fue anunciada por la Casa Blanca. Había estado hospitalizado durante varios días. Robert Trump era el callado en comparación con su hermano. A menudo hacía lo que Donald Trump le pedía, absorbiendo las críticas que supuestamente su hermano le lanzaba y permaneciendo leal a él hasta el final de su vida.

Robert Stewart Trump nació en Nueva York el 26 de agosto de 1948, era el menor de los cinco hijos de Fred Trump Sr. y su esposa, Mary Anne MacLeod. El hijo de los hermanos, Fred Jr., murió de una enfermedad derivada por el alcoholismo en 1981 a los 42 años.

Robert Trump no tuvo hijos, pero ayudó a criar a Christopher Hollister Trump-Retchin, el hijo de su primera esposa, Blaine Trump, incluso dándole su apellido. Además del presidente, le sobreviven su segunda esposa, Ann Marie Pallan, y sus hermanas, Maryanne Trump Barry y Elizabeth Trump Grau.

Fue la hija de Fred Jr., Mary Trump, fue quien este año publicó unas memorias donde describe su distanciamiento de la familia, en un libro que ofrece un relato muy claro sobre la crianza de Robert Trump.

“Donald había descubierto desde el principio lo fácil que era meterse bajo la piel pálida de Robert y empujarlo más allá de sus límites; era un juego que nunca se cansaba de jugar “, escribió Mary Trump. “Nadie más se habría molestado, Robert era tan flaco y callado que no tenía sentido atormentarlo”.

Donald Trump viajó a Manhattan el viernes para verlo en el hospital, visita que duró poco menos de una hora. El sábado, cuando no se esperaba que Robert Trump viviera mucho más, el presidente llamó al hospital desde su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey. Poco tiempo después, el presidente celebró una amplia conferencia de prensa.

El presidente no hizo mención la salud de su hermano, pero en privado estaba deprimido y luchando por comprender la inminente pérdida, según contaron al diario estadounidense The New York Times, los amigos que hablaron con él.

“Tengo un hermano maravilloso”, había dicho el presidente el viernes durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca antes de partir para visitarlo. “Hemos tenido una gran relación durante mucho tiempo, desde el día 1, hace mucho tiempo”. De hecho, los dos estuvieron separados durante años, antes de que Trump se postulara para la Casa Blanca.

Con gran pesar comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció pacíficamente esta noche”, dijo el presidente Trump en el comunicado. “Su recuerdo vivirá en mi corazón para siempre. Robert, te amo. Descansa en paz.”





Noticia en desarrollo...