La campaña de desinformación sobre el coronavirus que disemina Rusia a través de tres sitios web en inglés

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste al desfile del Día de la Armada en San Petersburgo el 26 de julio de 2020. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Los servicios de inteligencia rusos están utilizando a tres sitios web en inglés para difundir información falsa o tergirversada sobre la pandemia de coronavirus, buscando explotar una crisis que Estados Unidos está luchando por contener antes de las elecciones presidenciales de noviembre, dijeron este martes funcionarios estadounidenses.

Dos agentes rusos que han ocupado altos cargos en el servicio de inteligencia militar de Moscú, conocido como GRU, han sido identificados como responsables de una maniobra de desinformación que llega a las audiencias estadounidenses y occidentales, dijeron funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar en público.

La información había sido previamente clasificada, pero los funcionarios dijeron que había sido rebajada para que pudieran discutirla más libremente. Dijeron además que lo hacían ahora para hacer sonar la alarma sobre los sitios web en particular y para exponer lo que dicen que es un claro vínculo entre esos portales y la inteligencia rusa.

Entre fines de mayo y principios de julio, uno de los funcionarios dijo que los sitios web señalados publicaron unos 150 artículos sobre la respuesta a la pandemia, incluida una cobertura destinada a apoyar a Rusia o a denigrar a los EEUU.

Entre los titulares que llamaron la atención de los funcionarios de EEUU se encuentran “La ayuda de Rusia a América para contrarrestar el COVID-19”, que sugería que Rusia había dado ayuda urgente y sustancial a los EEUU para luchar contra la pandemia, y “Beijing cree que el COVID-19 es un arma biológica”, que amplificaba las declaraciones de los chinos.

La divulgación se produce cuando la propagación de la desinformación, incluso por parte de Rusia, es una preocupación urgente de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, ya que los funcionarios estadounidenses buscan evitar que se repita la maniobra de 2016, cuando se cree que Rusia lanzó una campaña encubierta en las redes sociales para dividir la opinión pública estadounidense y favorecer a Donald Trump, entonces candidato, frente a su oponente demócrata Hillary Clinton. El jefe del ejecutivo de contrainteligencia del gobierno estadounidense advirtió en una rara declaración pública el viernes sobre el uso continuado de los trolls de Internet por parte de Rusia para avanzar en sus objetivos.

Incluso aparte de la política, dos crisis que golpean al país y a gran parte del mundo - la pandemia y las protestas contra el racismo- han ofrecido un terreno fértil para la desinformación o para esparcir las falsedades. El propio Trump ha sido objeto de escrutinio por compartir información errónea sobre una droga desmentida para el tratamiento del coronavirus en videos que fueron retirados por Twitter y Facebook.

El reloj de la torre Spasskaya mostrando la hora al mediodía junto al Kremlin y la catedral de San Basilio con una plaza vacía durante el brote de la enfermedad coronavirus en Moscú, Rusia, el 31 de marzo de 2020. REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo Foto

Los funcionarios describieron la desinformación rusa como parte de un esfuerzo continuo y persistente por avanzar en las falsas narraciones y causar confusión. No dijeron si la maniobra desde estos sitios web en particular estaba directamente relacionada con las elecciones de noviembre, aunque parte de la cobertura parecía denigrar al contrincante demócrata de Trump, Joe Biden, y recuerda los esfuerzos rusos a partir de 2016 para exacerbar las relaciones raciales en Estados Unidos e impulsar las acusaciones de corrupción contra figuras políticas estadounidenses.

Aunque los funcionarios estadounidenses ya han advertido antes sobre la propagación de la desinformación relacionada con la pandemia, este martes fueron más allá al señalar a una agencia de información particular que está registrada en Rusia, InfoRos, y que opera una serie de sitios web (InfoRos.ru, Infobrics.org y OneWorld.press) que han aprovechado la pandemia para promover los objetivos antioccidentales y propagar la desinformación.

Un correo electrónico a InfoRos no fue contestado inmediatamente el martes.

Los sitios promueven sus relatos en un sofisticado pero insidioso accionar que los funcionarios de los EEUU comparan con el lavado de dinero, donde las historias en inglés bien escritas - y a menudo con el sentimiento pro-ruso y el sentimiento anti-estadounidense - se pasan por otras fuentes de noticias para ocultar su origen y aumentar la legitimidad de la información.

Los sitios también amplifican las historias que se originan en otros lugares, dijeron los funcionarios del gobierno.

Más allá del coronavirus, también hay un enfoque en América, la política mundial y las historias de actualidad del momento.

Un titular del martes en InfoRos.ru sobre los disturbios que asolan las principales ciudades estadounidenses decía “Caos en las Ciudades Azules”, acompañando una historia que lamentaba cómo los neoyorquinos que crecieron con el enfoque duro contra el crimen de los alcaldes Rudy Giuliani y Michael Bloomberg “deben adaptarse a la vida en las áreas urbanas de alto crimen”.

Putin en una reunión de ministros el 16 de julio de 2020 (Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Otra historia llevaba el titular de “Trampa ucraniana para Biden”, y afirmaba que “Ukrainegate” - una referencia a las historias sobre los antiguos lazos del hijo de Biden, Hunter, con una compañía de gas ucraniana - “sigue desarrollándose con renovados bríos”.

Dos individuos que también han ocupado puestos de liderazgo en InfoRos, identificados el martes como Denis Valeryevich Tyurin y Aleksandr Gennadyevich Starunskiy, han servido anteriormente en una unidad de la GRU especializada en inteligencia psicológica militar y mantienen allí profundos contactos, dijeron los funcionarios.

Los lazos de InfoRos y One World con el estado ruso han atraído el escrutinio en el pasado de los analistas de desinformación europeos.

En 2019, un grupo de trabajo de la Unión Europea que estudia las campañas de desinformación identificó a One World como “una nueva adición al panteón de puntos de venta de desinformación con sede en Moscú”. El grupo de tareas observó que el contenido de One World a menudo repite el programa del Estado ruso en cuestiones como la guerra en Siria.

Un informe publicado el mes pasado por una segunda organización no gubernamental, el EU DisinfoLab, con sede en Bruselas, examinó los vínculos entre InfoRos y One World con la inteligencia militar rusa. Los investigadores identificaron pistas técnicas que vinculan sus sitios web con Rusia e identificaron algunas conexiones financieras entre InfoRos y el gobierno.

"InfoRos está evolucionando en una zona gris sombría, en la que las actividades habituales de información se mezclan con acciones más controvertidas que podrían estar muy posiblemente vinculadas a las operaciones de información del Estado ruso", concluyeron los autores del informe.

En su página de Facebook en inglés, InfoRos se describe a sí misma como una "Agencia de información: el mundo a través de los ojos de Rusia".

Por ERIC TUCKER (Associated Press)

