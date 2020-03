“El equipo del presidente Jair Bolsonaro me confirmó que uno de sus miembros está infectado con COVID-19. Durante la visita del presidente este lunes y martes, estuve en la misma habitación que esta persona infectada. Pese a que sé que no tuve contacto directo con él y que no presento ningún síntoma, luego de hablar con un equipo médico especializado, he decidido seguir los protocolos de salud y entrar en auto-cuarentena como medida de seguridad”, dijo el funcionario en un mensaje grabado.