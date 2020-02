Según interpretó el ex vocero del Caucus Hispano del Congreso (CHC, un organismo legislativo sobre temas que afectan a esta comunidad), si bien el porcentaje de apoyo puede no parecer alto, “hay que considerar lo que esa cifra significa para los demócratas: la disconformidad con el presidente en los últimos tres años no ha conducido a un aumento en el apoyo para el partido de la oposición”. Kristian Ramos subrayó en una columna para The Atlantic: “Cuando los demócratas se dirigen a los votantes latinos se centran demasiado en la inmigración y dicen muy poco sobre otros temas que estos votantes priorizan. Si quieren ganar la cantidad suficiente de votos latinos para recuperar la Casa Blanca, los demócratas deben continuar luchando por la comunidad inmigrante pero también tienen que ofrecer una narrativa positiva, con aspiraciones, que incluya a los latinos como un sector vibrante del país”.