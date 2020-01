“Tengo mis sospechas”, dijo Trump. “Estaba volando en un vecindario bastante duro y alguien podría haber cometido un error del otro lado. No fue nuestro sistema. No. No tuvo nada que ver con nosotros”, añadió el mandatario, luego de que Newsweek, CBS y CNN informaran que el avión había sido derribado accidentalmente por los sistemas de defensa aérea iraníes.