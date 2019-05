La advertencia, sin embargo, no cambió la agenda. La comisión de alto nivel china, encabezada por el viceprimer ministro Liu He, mantuvo su viaje a Washington. El jueves, en la noche justo antes de que venciera el ultimátum norteamericano, se reunieron con sus pares norteamericanos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro de EE. UU., Steven Mnuchin.

Con las negociaciones en curso, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU impuso el nuevo arancel del 25% a más de 5.700 categorías de productos que salen de China después de las 12:01 AM EDT (0401 GMT) del viernes.