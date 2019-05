—Realmente, ¿cuáles son nuestras opciones en este momento? —insistió Regan.

—Algunas realmente no me gustaría siquiera mencionárselas, porque son bastante duras. Pero veremos qué pasa con respecto al hambre. Ya no se ven cosas como esta. [Nicolás] Maduro no acepta alimentos, creo que debería aceptarlos. Sería mejor para él si lo hiciera. Porque la gente que se muere de hambre se desespera, y ya vemos lo que sucede en las calles.