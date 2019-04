"Cuando mi hermano me dijo que había sido despedido, me sorprendió", dijo Melissa Zarda, quien reanudó la lucha judicial de su hermano Donald después de su muerte en un accidente en 2014. "No podía creer que uno pudiera ser despedido por ser homosexual, pensé que era ilegal, espero que la Corte Suprema diga que lo que le pasó a mi hermano estuvo mal", añadió en una declaración.