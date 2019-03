"Me pongo maquillaje porque no soy la mayor fanática de mi acné y porque me hace sentir un poco más segura. Mi acné es causado por mis problemas hormonales. Estas son las fotos más precisas que podría tomar, algunas de las manchas son un poco más rojas en realidad, pero no es una diferencia dramática. No tengo brotes en mi frente ni en ninguna otra parte de mi cuerpo", dijo.