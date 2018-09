El sur de California, y en particular el condado muy poblado donde está la ciudad de Los Angeles, sufrió una invasión de dos variedades del mosquito Aedes, que comenzó en el verano boreal. Las personas denunciaron una cantidad inusualmente grande de picaduras, en particular de las rodillas hacia abajo, y sobre todo alrededor de los tobillos. En el momento no se dieron cuenta: la acción subrepticia del insecto le ha valido el apodo de "mosquito ninja".