La SEC (una de las varias agencias federales que investigan a Facebook, entre ellas el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio) quiere establecer si la empresa de Zuckerberg debería haber informado a sus accionistas en 2015 que Aleksandr Kogan, profesor dela Universidad de Cambridge y creado de la app This Is My Digital Life, había compartido de manera impropia los datos de 87 millones de usuarios de la red social con Cambridge Analytica.