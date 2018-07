A Erin Lowry, autora de Broke Millennial: Stop Scraping By and Get Your Financial Life Together (Millennials en quiebra: Deja de ganarte la vida a duras penas y arregla tus finanzas), pertenece a esa generación y está a punto de casarse. Aunque ella y su novio son católicos, van a firmar un contrato prenupcial, dijo a The New York Times: "Es increíblemente ingenuo entrar a un matrimonio pensando que el divorcio está 100% descartado. La mitad racional de mi cerebro no puede con la idea de firmar sin protección un contrato con fuerza legal".