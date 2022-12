Por qué el país del año 2022 sólo puede ser Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, asiste a la conferencia en solidaridad con el pueblo ucraniano en París a través de videoconferencia, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, 13 de diciembre de 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS/Archivo

En tiempos normales, elegir el país del año de The Economist es difícil. Nuestros redactores y editores suelen empezar con un debate desenfrenado en el que discuten sobre las pretensiones rivales de media docena de países preseleccionados. Pero este año, por primera vez desde que empezamos a nombrar a los países del año en 2013, la elección es obvia. Solo puede ser Ucrania.

Normalmente, el honor recae en el país que, en nuestra opinión, más ha mejorado en los 12 meses anteriores. Así que Ucrania es, en cierto sentido, una elección inusual, en el sentido de que la vida para la mayoría de los ucranianos ha empeorado espectacularmente desde la invasión no provocada de su país por Vladimir Putin en febrero. Multitud de personas han muerto. Las ciudades han quedado destruidas y carbonizadas. Millones de personas han huido de sus hogares. La economía ucraniana se ha reducido casi un tercio. Debido a los ataques rusos, muchos ucranianos tiritan en la oscuridad sin electricidad.

Sin embargo, los ucranianos han demostrado su valía este año. Destacan cuatro de sus cualidades. La primera es el heroísmo. Cuando comenzó la invasión, la mayoría de la gente pensaba que Ucrania sería aplastada por su vecino, mucho más grande. Muchos habrían entendido que los defensores de Ucrania hubieran huido. El Sr. Putin esperaba claramente que el ejército ucraniano se plegara: sus tropas llegaron con sus uniformes de gala listas para un desfile de la victoria, pero sin alimentos suficientes.

Un niño ondea una bandera nacional mientras celebra después de la retirada de Rusia de Kherson, en el centro de Kherson, Ucrania 13 de noviembre 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo

Los ucranianos resistieron y lucharon. El Presidente Volodimir Zelensky, rechazando las ofertas occidentales de sacarlo de Kiev, supuestamente dijo que necesitaba “munición, no un paseo”. Los ucranianos de a pie mostraron una entereza similar. Profesores, fontaneros y estrellas del pop acudieron en masa a alistarse, cambiando las camas confortables por trincheras heladas y el riesgo de una muerte agónica. Batalla tras batalla, derrotaron a los rusos. Al defenderse de un agresor que cuestionaba el derecho de su país a existir como Estado independiente, encontraron un nuevo sentido de nación.

También demostraron ingenio. Detectaron los puntos débiles de sus enemigos, volaron sus reservas de combustible y municiones y aprendieron rápidamente a utilizar las nuevas armas suministradas por Occidente. Devolvieron la toma de decisiones a los oficiales sobre el terreno, lo que hizo que sus unidades fueran más ágiles y adaptables que las de los laboriosos y jerárquicos rusos. Utilizaron hábilmente la ayuda de los servicios de inteligencia amigos, especialmente los estadounidenses, mientras que sus enemigos luchaban medio a ciegas y a veces delataban sus propias posiciones haciendo llamadas telefónicas a líneas abiertas.

Los ucranianos también han demostrado capacidad de resistencia. Cuando no hay agua corriente en casa, derriten nieve. Cuando no hay electricidad, encuentran calor y luz en cafés con generadores diésel, o duermen en las oficinas donde trabajan, muchas de las cuales cuentan ahora con refugios antiaéreos y agua embotellada. Los horrores que Putin sigue infligiéndoles no parecen haber hecho mella en su moral.

Evacuados cruzan un puente destruido mientras huyen de la ciudad de Irpin, al noroeste de Kiev, el 7 de marzo de 2022. Dimitar DILKOFF/AFP/ Archivo

Y, salvo contadas excepciones, no han respondido a crímenes de guerra con crímenes de guerra. Las fuerzas rusas han bombardeado sistemáticamente a civiles, torturado a cautivos y saqueado pueblos. Por el contrario, los prisioneros de guerra rusos se sorprenden de lo bien que se los trata. Esto se debe en gran medida a que Ucrania no es, como afirma Putin, un Estado nazi, sino una democracia en la que importan las vidas humanas. Tiene sus defectos, sobre todo la corrupción, pero su gobierno y su pueblo habían rechazado el putinismo incluso antes de la guerra, y ahora lo rechazan con más fuerza.

Al enfrentarse al déspota ruso, los ucranianos han protegido a sus vecinos. Si hubiera conquistado Ucrania, podría haber atacado después a Moldavia o Georgia, o amenazado a los países bálticos. Ucrania ha demostrado que los desvalidos pueden plantar cara a los matones, incluso a los enormes. Por eso ha servido de inspiración no sólo a lugares con vecinos depredadores, como Taiwán, sino también a pueblos oprimidos de todo el mundo. Muchos tiranos difunden grandes mentiras para justificar sus fechorías e imponer su voluntad mediante el terror. Los ucranianos han demostrado que es posible desenmascarar las mentiras y resistir al terror. Su lucha está lejos de haber terminado. Pero su ejemplo en 2022 fue insuperable. ¡Slava Ukraini!

