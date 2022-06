Los exaltados del régimen chino que podrían iniciar una guerra fría

Los exaltados que podrían iniciar una guerra fría (The Economist)

Es casi demasiado cortés llamar a la creciente rivalidad entre China y el Occidente liderado por Estados Unidos una nueva guerra fría. La guerra fría original entre Estados Unidos y la Unión Soviética era sombríamente racional: un enfrentamiento con armas nucleares entre bloques ideológicos hostiles que anhelaban ver fracasar al otro. A pesar de sus diferencias, China y los países occidentales se benefician enormemente, aunque de forma desigual, de los intercambios de bienes, personas y servicios por valor de miles de millones de dólares al año. Sus respectivos líderes saben que los problemas globales, desde el cambio climático hasta las pandemias o la proliferación nuclear, sólo pueden resolverse si trabajan juntos. Sin embargo, cada vez más, la interdependencia no es suficiente para evitar que una de las partes -a menudo China, pero no siempre- inicie disputas temerarias basadas en la sospecha de la otra.

Un caso que lleva a la consternación es el de los aviones de combate del Ejército Popular de Liberación de China (PLA, por sus siglas en inglés), que en los últimos meses han realizado peligrosas pasadas a gran velocidad para intimidar a los aviones militares occidentales en el espacio aéreo internacional cercano a China. Los pilotos chinos han volado tan cerca que diplomáticos de Estados Unidos, Australia y Canadá han presentado quejas formales ante funcionarios de Beijing. Los gobiernos occidentales recuerdan la crisis provocada por un piloto chino que murió tras colisionar con un avión espía estadounidense sobre el Mar de China Meridional en 2001.

Al hacerse público, el ministro de Defensa de Australia acusó a un avión del PLA de haberse interpuesto delante de uno de sus aviones de vigilancia marítima en la misma zona el 26 de mayo, antes de soltar “chaff” -pequeñas tiras recubiertas de metal destinadas a confundir los radares- que fueron absorbidas por uno de los motores del avión australiano.

Por su parte, Canadá acusa a los cazas chinos de poner en peligro uno de sus aviones de patrulla marítima que volaba desde Japón. Funcionarios canadienses señalan que su avión estaba en una misión de un mes para detectar el contrabando norcoreano, incluyendo la transferencia de combustible de barco a barco en el mar, en apoyo de las sanciones de las Naciones Unidas diseñadas para disuadir a Corea del Norte de desarrollar misiles nucleares. Se trata de sanciones que China aprobó como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Las acciones de China “están poniendo en peligro a la gente y al mismo tiempo no respetan las decisiones de la ONU”, dijo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Estas interceptaciones en el aire son una prueba preocupante del apetito de riesgo del PLA . Pero las defensas ofrecidas por el gobierno chino apuntan a un problema aún mayor. La desconfianza de China hacia Estados Unidos y sus aliados es tan profunda que los dos bandos no se ponen de acuerdo ni siquiera en los principios básicos. Cuando Estados Unidos y las potencias occidentales intentan discutir normas para garantizar encuentros seguros en aguas o cielos internacionales, la respuesta de China es gruñir que los buques y aviones de guerra extranjeros deben permanecer lejos de sus costas.

Su Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha promovido a portavoces que emocionan a los nacionalistas con muestras de desprecio hacia Occidente, cuestiona la legitimidad de las misiones de vigilancia, aunque sean normales para las fuerzas armadas avanzadas, como cuando un barco espía chino merodeó a 50 millas náuticas (93 km) de una base de comunicaciones militares australiana el mes pasado. Zhao Lijian, un pugnaz portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo que el avión australiano “amenazaba seriamente la soberanía y la seguridad de China”, y calificó la respuesta china de “profesional, segura, razonable y legal”. El Ministerio de Defensa acusó a Canadá de utilizar las sanciones como pretexto para las “provocaciones contra China” y señaló que las resoluciones de la ONU sobre Corea del Norte no ofrecen ningún mandato para las operaciones contra el contrabando.

Si damos un paso atrás, la disputa revela cómo China y Occidente dudan de la sinceridad del otro cuando se trata de librar a la península de Corea de las armas nucleares. El 6 de junio, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), organismo de control nuclear de la ONU, advirtió de que el primer ensayo nuclear norcoreano desde 2017 podría ser inminente, al constatar la actividad en un lugar de pruebas.

Markus Garlauskas, de la Universidad de Georgetown en Washington, fue el oficial de inteligencia nacional de Estados Unidos para Corea del Norte de 2014 a 2020. Califica el “obstruccionismo” chino sobre la aplicación de las sanciones como “exactamente el mensaje equivocado” para enviar a Corea del Norte en un momento como este. El mes pasado, China y Rusia vetaron una resolución de la ONU redactada por Estados Unidos que endurecía las sanciones a Corea del Norte después de que ésta probara misiles balísticos. A los diplomáticos occidentales les preocupa que se esté desmoronando un área de acuerdo poco frecuente con China: la preocupación compartida por una Corea del Norte con armas nucleares.

Esta desconfianza se refleja en China, cuyos diplomáticos regañan a Estados Unidos por no ofrecer ningún incentivo para que Corea del Norte vuelva a la mesa de negociaciones, tras el fracaso de las cumbres entre Kim Jong Un, el líder norcoreano, y Donald Trump, el presidente en ese momento. Zhao Tong, un experto en desarme con sede en Beijing y perteneciente al instituto de investigación Carnegie Endowment for International Peace, informa de que un número creciente de académicos chinos sospecha que Estados Unidos “no quiere resolver el problema nuclear norcoreano”. Estos expertos creen que Estados Unidos está utilizando la amenaza de Corea del Norte para unir a Corea del Sur y Japón en torno a su verdadero objetivo, que es contener a China, afirma Zhao.

China se enfrenta a opciones no deseadas, afirma Li Nan, experto en Corea del Norte de la Academia China de Ciencias Sociales. Informa de que los funcionarios norcoreanos anhelan una guerra fría en Asia, creyendo que Rusia y China se pondrían de su parte, echando por tierra la antigua política china de buscar relaciones equilibradas con Corea del Norte y del Sur, que es un importante socio comercial chino. Afirma que China está ansiosa por evitar una división ideológica de Asia, que empujaría a Corea del Sur y Japón a acercarse aún más a Estados Unidos. De hecho, China sigue apoyando las sanciones a Corea del Norte, insiste Li. En su opinión, China ve el desarme coreano como un área de cooperación con Estados Unidos, pero está perdiendo la esperanza de que Corea del Norte sea una prioridad para Joe Biden, el presidente de Estados Unidos.

La perspectiva de que Corea del Norte disponga de misiles nucleares que puedan alcanzar continentes lejanos -una pesadilla que unió a China y Occidente en la ONU hace poco, en 2017- ya no es suficiente para generar confianza. Mientras tanto, el PLA intenta utilizar el miedo para poner a las potencias occidentales en su sitio y demostrar que China juega con otras reglas . Todavía no es una guerra fría. Pero los exaltados están cortejando el desastre. ■

