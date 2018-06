En la previa se conoció que Pekerman decidió no arriesgar a James Rodríguez, quien no llegaba en óptimas condiciones físicas y le cedió su lugar a Juan Fernando Quintero en el once inicial. Sin embargo, los papeles se le quemaron al instante. Colombia inició el pleito con la tenencia pero todo se derrumbó cuando Carlos 'La Roca' Sánchez tapó un remate con su brazo dentro del área y el árbitro esloveno Damir Skomina sancionó correctamente el penal a favor de Japón. Shinji Kagawa, estrella del Borussia Dortmund, remató con mucha calidad y puso el 1-0 de su equipo.