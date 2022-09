La marca que dejó la eliminación con el Real Madrid y el futuro de Messi: un dirigente del PSG contó intimidades del equipo

PSG busca retener a Lionel Messi (REUTERS/Juan Medina)

Tras una nueva temporada que estuvo lejos de ser la esperada, la dirigencia del Paris Saint Germain decidió pegar un golpe de timón al despedir al director deportivo Leonardo y al director técnico argentino Mauricio Pochettino. Los qataríes dueños de la institución apostaron por Luis Campos para ser el nuevo encargado del fútbol del equipo y le dieron las llaves para rearmar el plantel y contratar al nuevo entrenador (se inclinó por Christophe Galtier).

En diálogo con Rothen Enciende, programa que se emite por RMC, el portugués develó la marca que dejó en dos de las principales figuras del PSG la eliminación en la Champions League ante el Real Madrid, el futuro de Lionel Messi y dejó entrever su malestar con Antero Henrique.

El ex director deportivo del Mónaco fue muy claro al ser consultado sobre la intención de retener a la Pulga, cuyo contrato finaliza al terminar esta temporada (existe la posibilidad de extender el vínculo por un año más). “Le pregunté si se quiere quedar y le dije que espero que se quede durante los tres años que tengo de contrato. Estoy muy satisfecho con Leo”, remarcó.

“Estoy muy contento con él. La temporada pasada fue complicada para él. Después de ser un icono en Barcelona durante 20 años, le tocó hacer un cambio importante de vida, en un lugar diferente y en una liga distinta a la española. Necesitaba tiempo. Ahora vemos a un Leo que poco a poco llegará al nivel al que estábamos acostumbrados. Tenemos que ganar mucho, pero ojalá pueda quedarse”, añadió.

No obstante, el argentino, que lleva cinco goles y ocho asistencias en 10 presentaciones -en su primer año aportó 11 tantos y 15 pases en 34 juegos-, manifestó que recién se sentará a negociar una vez finalizada su participación con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Campos también fue consultado sobre los motivos de Messi y Neymar para no saludar a los hinchas una vez finalizados los partidos. “Hay que dejar pasar el tiempo para la curación. Pasaron cosas no muy bonitas. Fueron cosas duras a nivel emocional. Hay que dejar que sane despacio”, manifestó, dando a entender que los silbidos post eliminación ante el Merengue calaron hondo en los sudamericanos.

Luis Campos, el encargado del fútbol del PSG (REUTERS/Benoit Tessier)

“Nunca estuvo cerca de dejar el PSG. Los rumores sobre Neymar este verano fueron completamente falsos. Además, decir que Mbappé quería que Ney fuera vendido es otra gran noticia falsa... Neymar es parte de nuestro proyecto”, remarcó. Y luego, añadió: “Neymar es un jugador muy bueno. Contamos con él, como con Messi y Mbappé. La temporada pasada fue difícil para él, con lesiones. Pero ahora está bien”.

El mandatario del PSG volvió a dejar en evidencia su malestar por la falta de recambio en la zona defensiva y, sin mencionarlo, volvió a criticar la tarea de Antero Henrique, ex director deportivo de la institución y mano derecha del presidente que debía encargarse del “operativo salida” para reducir el número de profesionales dentro del plantel. “Tenemos una calidad enorme en la plantilla, pero no llegamos a la perfección. Este es un problema serio para nosotros. Es bueno tener jugadores de calidad, pero cuando solo tienes tres defensas centrales, y hemos estado trabajando desde el comienzo de la temporada en un sistema nuevo y claro, nuestra ventana de transferencia nos pone en dificultades. No voy a hablar de nombres. Al final, no tenemos el jugador que necesitamos. Si nos falta una pieza, el rompecabezas no está completo”, soltó. Su gran anhelo era Milán Skriniar, zaguero del Inter de Italia.

“Cuando llego hay 54 jugadores bajo contrato y un juego limpio financiero que nos limita mucho”, explicó. “Primero pensamos en cómo reducir la mano de obra. Ponemos un modelo diferente, oficiales para la parte económica de la ventana de fichajes y yo más en el deportista. La economía y el deporte deben trabajar juntos. Pero el atleta es la prioridad. El filtro económico no puede condicionar el filtro deportivo. En mi opinión, durante un tiempo, la prioridad fue la economía y menos el deporte”.

Luis Campos también reconoció que otro de los déficits del mercado fue la falta de un centrodelantero, algo que hubiera complacido a la joven figura francesa del equipo: “Cuando Kylian prolongó, le prometieron la construcción de un gran equipo y en esa construcción había un 9 de referencia, que no llevamos”.