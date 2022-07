Escándalo en el fútbol italiano: violenta pelea entre el DT de Torino y el director deportivo en el entrenamiento

El entrenador del Torino discutió con el director deportivo

Se vivieron momentos de tensión en el centro deportivo de la ciudad de Waidring, en Austria después de que el director deportivo del Torino Davide Vagnati y el entrenador del equipo Ivan Juric se trenzaran en una discusión que estuvo cerca de llegar a las manos si no fuera por un integrante de la junta directiva.

Mientras la delegación atraviesa la última etapa de la pretemporada, un usuario publicó un video en el que se podía ver a ambos protagonistas discutiendo en el interior del parking de estacionamiento del hotel en donde se refugia el plantel.

“Hubo una discusión, lo han visto. Cuando a dos personas le importa tanto hacer las cosas bien, pasan también estas cosas”, explicó Vagnati a Sky Sports Italia después de que las imágenes se viralizaron a través de las redes sociales.

El técnico del Torino discutió con el director deportivo (Getty)

En el video, filmado desde uno de los balcones del cuarto del hotel, se pudo ver el momento en cuestión en el que poco a poco fueron elevando el tono de voz hasta terminar a los gritos: “Quiero que te vayas, desaparece”, le exigía el entrenador croata al directivo, quien inmediatamente le respondió: “Yo construyo el equipo y tu tienes que entrenarlos, tienes que hacerlo bien”.

La acalorada discusión fue incrementándose, primero con insultos y posteriormente con un empujón del director deportivo genovés. Afortunadamente se acercó rápidamente el Team Manager, Marco Pellegri para separarlos.

Según explicaron los medios locales, la discusión se habría dado por el descontento del entrenador con la metodología de fichajes que está llevando a cabo el director deportivo en éste mercado de transferencias en el que vendieron a un jugador clave como Gleison Bremer a la Juventus por 41 millones de euros y ficharon sólo por 14, 5 millones ( A Samuel Ricci, Brian Bayeye, Etrit Berisha y Pietro Pellegri). Eso sumado a que no consiguieron renovarle el contrato a su goleador Andrea Belotti.

Davide Vagnati protagonizó una discusión con Ivan Juric (Getty)

Éste, sin embargo, no es el primer cortocircuito entre ambos. Anteriormente, Ivan Juric había mantenido una conversación con el presidente del club Urbano Cairo en la que le manifestó su malestar por la política de fichajes y el rol del director deportivo. ”Vas a hablar con el presidente y no me dices nada, no me respetas”, fue uno de los comentarios que lanzó Vagnati en medio de la pelea.

Horas después de que se viralizara el cruce, en diálogo con Sky Sport, el directivo explicó que, “hubo una discusión, lo han visto. Cuando a dos personas le importa tanto hacer las cosas bien, pasan también estas cosas. El técnico quiere a nuevos jugadores lo antes posible y entendemos su preocupación. Vamos a fichar lo que necesita”.

Finalmente, el dirigente de 44 años sentenció: “Nos abrazamos, la pelea se ha terminado, nos dijimos lo que teníamos que decir. Somos dos personas verdaderas, que dicen lo que piensan. Hay grandes objetivos y de peleas como esta se puede volver a empezar. Tenemos a un gran entrenador”.





