Escándalo en el fútbol europeo: denunciaron a un arquero por achicar los arcos antes de cada partido de local

Denuncian a un arquero por achicar el arco

Si bien las principales ligas del viejo continente llegaron a su fin, todavía quedan algunos países en donde la pelota sigue rodando. Es el caso de la primera división del fútbol noruego, en donde el Viking FC continúa luchando por hacerse con el primer puesto.

Curiosamente, un periódico local denunció el accionar del arquero de este equipo después de comprobar que el joven de 21 años achicaba su arco antes del inicio de cada partido.

Con un video de aproximadamente 40 segundos, el medio Aftenposten mostró el momento exacto en el que Patrik Gunnarsson entró en acción. En primer lugar, el futbolista espero que el árbitro asistente recorriera la portería para corroborar que la red estaba sujetada por todos sus lados.

Gunnarsson esperó a que se vaya el árbitro asistente para levantar los palos de su arco

Cuando el lineman se marchó a su puesto, Gunnarsson se dirigió a uno de sus palos, lo levantó y lo corrió hacia adentro para posteriormente ir al otro y hacer lo mismo. El diario en cuestión aseguró que el islandés redujo su arco entre 15 y 20 centímetros.

“Es solo un ritual que tengo antes de cada encuentro. Lo que me hace sentir cómodo. No es más que eso, solo pateo un poco los palos”, se defendió el protagonista en cuestión tras ser consultado por el tema en unas declaraciones que presentó el periódico. Sin embargo, uno de los detalles de este accionar es que solamente lo hace cuando su equipo juega de local en el SR-Bank Arena.

Cabe destacar que el Viking FC no perdió jugando en su estadio en lo que va de la temporada. En total disputó 10 jornadas de las que ganó en seis ocasiones, empató tres y perdió en dos.

El equipo de Gunnarsson está tercero en la liga (Gettyimages)

En su última presentación, como visitante, el conjunto de Morten Jensen cayó por 3-2 frente al stromsgodset IF desperdiciando una oportunidad para hacerse con el primer puesto de la Eliteserien, la cual lidera el Lillestrom a tres puntos por delante (24 pts). El segundo lugar lo ocupa el Molde con 22 puntos.

Pese a ser denunciado públicamente por el periódico anteriormente mencionado, las autoridades de la Primera división de Noruega no se pronunciaron al respecto sobre un posible castigo. De todos modos Gunnarsson aseguró que su accionar no se trata de una manera de sacar ventaja alguna.





SEGUIR LEYENDO