El futuro de Mauro Icardi, en suspenso: el obstáculo que complica su llegada a la Juventus

El futuro deportivo de Mauro Icardi es una incógnita (REUTERS/Pascal Rossignol)

En las últimas semanas han tomado cada vez más fuerza los rumores que sitúan a Mauro Icardi por fuera del PSG. Sin embargo, no está claro cuál podría ser el destino del delantero argentino. Aunque la Juventus se presentaba como uno de los candidatos más fuertes a quedarse con la ficha del jugador, han aparecido algunas trabas que ponen un manto de incertidumbre a la operación.

Según publicó este viernes el diario La Gazzetta dello Sport, desde Juventus se encuentran interesados en concretar la llegada de Icardi y, como parte de las negociaciones, han hecho una propuesta de “trueque” a sus pares de la directiva del PSG. La idea es hacer un intercambio por el cual el rosarino recalará en Turín y, como contraparte, el brasileño Arthur Melo pasará a las filas del elenco parisino.

Pero Leonardo, director deportivo del PSG, no parece estar de acuerdo con estas condiciones y su propuesta es clara: la cesión de Icardi se hace, pero con una cláusula de obligación de compra que haga que La Vecchia Signora deba adquirir la ficha del delantero una vez que termine el préstamo. Esta posición no sería aceptada por la Juventus a causa de un factor determinante: la edad de Icardi. En el elenco italiano no ven con buenos ojos hacer una apuesta tan fuerte por un futbolista que tiene 28 años.

En el PSG Icardi comparte plantel con los argentinos Lionel Messi, Leandro Paredes y Angel Di María (EFE/Christophe Petit Tesso)

En las últimas horas, las negociaciones se han enfriado a causa de estas diferencias. El mercado de pases, de hecho, se ha complicado también en los otros frentes a los que había apuntado el conjunto italiano para reforzar su ofensiva. Hoy por hoy, las conversaciones que se han entablado con otros clubes se han estancado y tampoco parecen factibles las llegadas del francés Anthony Martial (Manchester United) y del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).

Mientras su futuro se define en los escritorios del Viejo Continente, Mauro Icardi pasas las Fiestas en Argentina junto a su familia. El cierre del año deportivo le dejó una buena sensación: fue el autor del gol agónico con el que PSG empató ante Lorient por la fecha 19° de la Ligue 1 y recibió una lluvia de elogios de parte del entrenador Mauricio Pochettino.

“Está claro que no ha participado lo que él pensaba o lo que nosotros hubiésemos querido, por diferentes circunstancias, pero todos los jugadores son importantes. Mauro también hace al equilibrio de una plantilla por sus características: es un jugador de área, con remate y con gol. Es un jugador que se necesita en toda plantilla. Las situaciones marcan la realidad, pero los equipos no se arman con once jugadores sino con una plantilla equilibrada. Y Mauro nos da ese equilibrio”, dijo el DT del conjunto parisino.

Estas contundentes definiciones del entrenador podrían abrir la puerta a la continuidad de Icardi en París, ciudad a la que llegó en septiembre de 2019 procedente del Inter de Italia. Sin embargo, su nombre está en el radar de otros poderosos y aún la última palabra no está dicha.