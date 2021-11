Alarma en Manchester United: Cristiano Ronaldo podría abandonar el club si no se cumple uno de sus principales objetivos

El Manchester United perdió el Clásico contra el City por 2-0 (Reuters)

El presente que atraviesa el Manchester United está lejos de ser el esperado durante la planificación que se hizo en la pretemporada. Con la llegada de grandes estrellas como Jadon Sancho, Raphael Varane y el propio Cristiano Ronaldo, el club pretendía pelear por volver a ganar la Premier League, una meta que por ahora ve desde la sexta posición en la tabla.

Con la reciente derrota ante el Manchester City por 2-0 en el Clásico, los Diablos Rojos acumulan seis caídas en las últimas doce presentaciones y la tensa relación entre el plantel y su técnico Ole Gunnar Solskjaer es uno de los temas centrales de la prensa inglesa.

En ese contexto, uno de los principales medios del Reino Unido, informó que el astro portugués estaría pensando en abandonar la entidad si no se llega a cumplir su principal objetivo personal.

El entrenador noruego está siendo cuestionado por el presente que atraviesa el United (Reuters)

Con 17 puntos, el United se ubica en la sexta posición de la Premier League y su situación es preocupante ya que si acabara el torneo en ese escalón quedaría afuera de la próxima Champions League y se vería relegado a volver a jugar la Europa League, competencia de “segunda división” del continente como remarcó el Daily Express.

Este medio también informó que en el caso de que ésto sucediera, Cristiano Ronaldo podría ponerle punto final a su segunda etapa dentro del club a pesar de tener un contrato que lo vincula hasta junio del 2023.

Lo cierto es que pese al flojo rendimiento que viene demostrando el equipo del entrenador noruego, la actualidad deportiva del portugués está siendo bastante buena. Desde su llegada Ronaldo se convirtió en el referente de ataque y ya acumula nueve goles en 13 partidos, siendo claves varios de ellos para sumar puntos.

Ronaldo podría abandonar el United si no clasifican a la Champions League (Reuters)

“Yo creo que vería la Europa League como una mancha en su currículum”, aseguró Rio Ferdinand, histórico ex futbolista del Manchester United y ex compañero de Cristiano Ronaldo, a The Athletic sobre la posibilidad de que CR7 participe de la competencia continental.

“No sé si en la historia del fútbol ha habido alguien más decisivo que él. Siempre está pensando en pequeños porcentajes, pequeños detalles, porque sabe que en el final de su carrera es lo que más tiene que cuidar. Su mentalidad es inigualable”, sentenció.

Esta información llegó después de que el el Daily Mail revelara que hubo una especie de “rebelión” dentro del plantel en contra de Solskjaer, la cual fue llevada a cabo por el otro futbolista portugués Bruno Fernandes, una de las principales figuras del equipo al considerar que el staff técnico no brinda “un plan claro” de juego. El noruego, que en las últimas horas regresó a su país para tener unos días de descanso, tomó esta medida debido a que la gran mayoría del plantel se encuentra afectado a la Fecha FIFA.





SEGUIR LEYENDO