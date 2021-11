Barcelona evalúa fichar a una estrella ante la extensa recuperación que afrontará Kun Agüero

Agüero estará al menos tres meses de baja (Reuters)

El Barcelona no quiere correr riesgo alguno en lo que respecta a la situación que está atravesando Sergio Agüero. El futbolista sufrió una arritmia cardíaca y, a través de un comunicado oficial, la entidad anunció que estará de baja por al menos tres meses, en los que será sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico.

Sin embargo, desde España aseguraron que dentro del club hay ciertas dudas con respecto a que pueda volver a jugar una vez cumplidos los tres meses, ya que creen que esto será solo el comienzo. Es por eso que estarían evaluando salir al mercado para contratar a otra figura internacional.

El próximo mes de enero se abrirá una nueva ventana de fichajes y la dirigencia culé ya está estudiando las posibilidades de mercado dentro de un contexto en el que se encuentran atravesados por una difícil situación económica.

El español Dani Olmo es el principal apuntado del Barcelona (Reuters)

La salidas de Lionel Messi y Antoine Griezmann, junto con las rebajas salariales en los contratos de Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets, habrían dejado un buen colchón dentro del sector financiero para que el Barcelona pueda buscar un fichaje de calidad en el próximo período de transferencias.

Así lo aseguró el medio español As, además de afirmar que la cúpula directiva no quiere ir por un futbolista que cubra la posición por poco tiempo, como se hizo en su momento con nombres que no terminaron de convencer ni al técnico de turno ni a la afición (Boateng, Braithwaite o Jeison Murillo, fueron algunos casos).

Es por eso que intentarán ir por uno de los mejores y que ya tenían en carpeta para el pasado mes de junio pero que finalmente no pudo concretarse. Dani Olmo es el apuntado por el director deportivo Mateu Alemany. El español de 23 años tiene características que gustan en el seno azulgrana: polivalencia en ataque, buen toque y juventud.

De todos modos, en el caso de que no puedan llegar a un acuerdo con el Leipzig alemán, también tendrían un plan B.

Sterling sería el otro apuntado por la dirigencia azulgrana (Reuters)

El otro jugador que interesa al Barcelona es Raheem Sterling. El extremo de 26 años fue sondeado por la entidad culé en el pasado pero las negociaciones no llegaron a buen puerto con el Manchester City, quien pretende dejarlo salir pero no a cualquier precio.

Al mismo tiempo, entienden que su adaptación sería más complicada que la de Dani Olmo y el club necesita un futbolista que pueda demostrar su máximo talento desde el minuto uno que pise la ciudad.

Además, con la desafortunada baja del Kun Agüero, comienza a ganar lugar en el plantel Luuk de Jong, por lo menos hasta que asuma el próximo entrenador. Al parecer, el holandés no está en los planes de Xavi Hernández, quien apunta a ser el sucesor de Ronald Koeman tras el interinato de Sergi Barjuán, sin embargo, el ex Sevilla ahora podría aprovechar las oportunidades para convencer tanto a su próximo técnico como a la misma afición azulgrana.





