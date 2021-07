En medio de los rumores, un compañero de Cristiano Ronaldo develó el futuro del portugués

Danilo dio detalles sobre el futuro de Cristiano Ronaldo (REUTERS/Massimo Pinca)

Pasan los días y el futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo una verdadera incógnita. Pese a sus muy buenos números en la pasada temporada (marcó 36 goles -fue el máximo goleador de la Serie A, con 29 conquistas- y brindó 4 asistencias en 44 presentaciones), el delantero fue señalado por la prensa local y por parte de los simpatizantes de la Vecchia Signora como uno de los culpables de la irregular temporada de la Juventus.

Incluso el propio futbolista alimentó los rumores de salida pese a tener un año más de contrato con el club de Turín. “Juego al más alto nivel desde hace dieciocho años, eso no me hace ni cosquillas. Lo que venga, va a ser para mejor. Independientemente de si sigo (en la Juventus) o salgo, eso no es lo más importante en este momento”, expresó en medio de la Eurocopa, certamen que lo tiene como el máximo artillero junto al checo Patrik Schick con 5 gritos pese a la prematura eliminación de Portugal en los octavos de final a manos de Bélgica.

Cristiano Ronaldo seguiría una temporada más en Juventus (REUTERS/Massimo Pinca)

Ante este panorama, el encargado de esclarecer un poco el panorama fue Danilo, lateral de Juventus y de la Selección de Brasil. “Tenerlo en el equipo es importante para nosotros porque trae una avalancha de goles. Es un amigo querido, nos conocemos desde el Real Madrid. Estará con nosotros la próxima temporada ”, sostuvo el marcador de punta. En la Casa Blanca coincidieron entre 2015 y 2017.

Estas palabras tomaron aún más repercusión luego de que se filtrara que su agente, Jorge Mendes, se encuentra actualmente en Italia negociando con los mandatarios de la Juve una posible extensión de su vínculo, el cual expira a finales de junio de 2022.

CR7 buscaría revancha, luego de una magra temporada bajo la conducción de Andrea Pirlo. Perdieron la Serie A luego de nueve Scudettos de manera consecutiva y fueron eliminados de la Champions League en octavos de final contra Porto de Portugal.

El nombre de Cristiano Ronaldo fue vinculado durante este mercado de pases con distintos clubes top de Europa. El primero fue Real Madrid, pero rápidamente el presidente Florentino Pérez fue el encargado de desterrar cualquier tipo de rumor. Otra opción parecía ser Manchester United, donde el portugués también supo brillar. Sin embargo, los Diablos Rojos apostaron con fuerza por el joven Jadon Sancho. PSG parecía tenerlo en la mira, pero finalmente no realizó ningún movimiento de manera oficial.

