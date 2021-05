Mourinho busca romper el mercado: llamó a una de los mejores futbolistas del mundo para convencerlo de fichar por Roma

José Mourinho flamante entrenador de Roma (REUTERS/Clive Brunskill)

La Roma fue el primer equipo importante de Europa en mover ficha dentro del gran enroque de entrenadores. El conjunto de la capital italiana, a principios de mayo, anunció públicamente la salida de Paulo Fonseca para apostar por un proyecto encabezado por José Mourinho. Tras su irregular andanza por Tottenham, el experimentado luso volverá a la Serie A, territorio donde ganó todo lo que se le interpuso durante su estadía en Inter (entre 2008 y 2010 ganó dos Scudettos, una Copa Italia, una Supercopa de Italia y una Champions League).

El ex Porto, Chelsea, Real Madrid y Manchester United firmó un vínculo por tres temporadas (hasta el 30 de junio de 2024) y ya comenzó a moverse para intentar renovar la plantilla. La Loba finalizó en la séptima posición en la pasada Serie A, lo que le valió ganarse un lugar en la próxima Liga de Conferencia.

Según informa el diario La Stampa, el portugués levantó el teléfono para seducir a un viejo conocido: Cristiano Ronaldo, cuyo futuro hoy está en el aire en Juventus. Ambos coincidieron en la Casa Blanca del Real Madrid, donde ganaron tres títulos (una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España).

José Mourinho y Cristiano Ronaldo compartieron plantel en Real Madrid (Shutterstock)

Pese a sus muy buenos números (36 goles y 4 asistencias en 44 presentaciones), la Vecchia Signora tendría en mente armar un proyecto centrado en jóvenes futbolistas y, con el aval de Massimiliano Allegri, quien reemplazará a Andrea Pirlo, el club buscaría realizar algún tipo de trueque en el próximo mercado de pases.

El rotativo especula con que el empresario Jorge Mendes (representa al entrenador y al goleador) podría ser la clave para que las tratativas lleguen a buen puerto.

En la cabeza de “Special One” ronda la idea de formar un equipo con un 4-2-3-1 como esquema principal, disposición táctica que la mayoría del plantel conoce muy bien ya que la utilizaron con Luciano Spalletti, Eusebio Di Francesco y al comienzo de la era Fonseca (llegó a semifinales de la Europa League variando a un 3-4-2 -1).

De la plantilla actual, Mou siente devoción por Nicolò Zaniolo. El joven mediocampista de 21 años estará en óptimas condiciones físicas para el inicio de la próxima temporada y el portugués lo quiso contratar en sus andanzas por Inglaterra. En la defensa le pondrá fichas a Lorenzo Pellegrini. Otros jugadores de su agrado son Roger Ibanez, Jordan Veretout, Bryan Cristante y Marash Kumbulla.

Vale destacar que Cristiano Ronaldo no es el único ex que tiene en la mira. A inicios de la semana, el rotativo Leggo afirmó que el entrenador también busca convencer a Eden Hazard, a quien conoció en su paso por Chelsea y que no logra asentarse en Real Madrid.

