Tras lograr el título con el Inter, Romelu Lukaku revivió otra vez su tenso conflicto con Zlatan Ibrahimovic

Lukaku acusó a Zlatan de lanzarle comentarios racistas dentro del campo de juego (Foto: REUTERS)

Uno de los principales momentos durante la temporada del fútbol en Europa fue el conflicto que explotó entre Romelu Lukaku y Zlatan Ibrahimovic en los cuartos de final de la Coppa Italia. En el mismo, el belga acusó al delantero del Milan de haber dicho comentarios racistas los cuales generaron un fuerte conflicto que se extendió hasta los túneles que llevan a los vestuarios del estadio San Siro.

Ya con el Scudetto de la Serie A bajo el brazo, Lukaku recordó por última vez el altercado. “Estábamos perdiendo 1-0, fallé un gol, estaba un poco enfadado. Sus palabras me impresionaron. No estoy contento con haber reaccionado así, pero no soy de los que se dejan poner los pies en la cabeza. Soy humilde y tranquilo, soy un ganador y lucho a muerte por mis compañeros y por la victoria”, explicó en charla con Corriere Della Sera.

Además, cuando le consultaron si alguna vez tuvo otro caso similar de racismo en Italia el delantero recordó: “Sólo una vez en Cagliari. Incluso en Italia entendieron que no tiene sentido. Estamos en un país hermoso, donde viven personas de diferentes colores y religiones: solo tenemos que respetarnos”. Aquella tarde, el Inter eliminó al Milan en cuartos de final pero lamentablemente caería frente a Juventus en las semifinales del certamen.

“El verdadero dios coronó al Rey. Ahora arrodíllense. El Rey de Milano”, escribió Lukaku en su cuenta de Twitter

Por otro lado, se detuvo a hablar de la personalidad de Zlatan. “Es un gran jugador. Ha ganado en cada club por el que pasó, marcó más de 500 goles. Hasta mi paso por Manchester United la relación era buena. Necesitamos jugadores de este nivel en la Serie A. Quiere ganar para él, yo quiero ganar para el Inter, Ronaldo para la Juve, ahora está Mou en la Roma: todas son cosas buenas para Italia. El nivel está cada vez más alto, pero esperemos que el Inter vuelva a ganar“, admitió Romelu.

Vale recordar que luego de salir campeón de la Serie A, Lukaku publicó un enigmático mensaje que parecería ser dedicado para Ibrahimovic. “El verdadero Dios coronó al Rey. Ahora arrodíllense. El Rey de Milano”, escribió el delantero junto a una foto donde todo el equipo lo está abrazando luego de anotar un gol con la camiseta del Inter.

Para cerrar, se detuvo para darle mérito a Lautaro Martínez como dupla de ataque. Pero al ser consultado si actualmente eran la mejor delantera de Europa, el belga fue sincero con su respuesta: “No debemos olvidar a Lewandowski y Muller. Hemos iniciado un buen camino, debemos continuar. Los dos estamos bien, en el campo y en la vida, pero es el comienzo del viaje”.

El conflicto entre los futbolistas fue inmortalizado en las afuera del estadio (Foto: REUTERS)

SEGUIR LEYENDO: