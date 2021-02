La sugerente defensa de otro de los apuntados de filtrar el contrato de Lionel Messi

Jordi Mestre habló de las polémicas en torno al contrato de Messi (Grosby)

El ex vicepresidente del FC Barcelona, Jordi Mestre, junto al presidente Josep Maria Bartomeu y el CEO Óscar Grau, fue uno de los que estampó su firma en el contrato multimillonario que firmó Lionel Messi en 2017 y el cuál salió a la luz en este 2021 después de que el periódico El Mundo, con sede en Madrid, publicara los detalles económicos en su portada.

Una información confidencial a la que tuvo acceso el diario y por la cual la entidad azulgrana anunció que tomará medidas legales. Así mismo, se conoció que el astro argentino también pondrá el caso en manos de sus abogados para llevar el tema a la justicia, así como también para investigar quiénes fueron los que filtraron dicha información.

Los tres dirigentes ya mencionados estarían en la mira y fue por ello que recientemente salió a hablar Bartomeu, negando cualquier tipo de vinculación. Ahora, fue el turno de Jordi Mestre, quien se defendió con una sugerente respuesta.

Messi firmó la renovación de su contrato en 2017 (Europa Press)

“Siempre que pasa algo en el Real Madrid sale alguna noticia de carácter polémico contra el Barça. Ya pasó con Neymar, con Rosell, con Messi… y cada vez creo menos en las casualidades”, consideró el ex dirigente ante los micrófonos de Tiempo de Juego, de la Cadena española Cope, haciendo alusión a que éste escándalo ayuda a tapar el mal momento que transita el conjunto merengue.

“Son informaciones súper confidenciales por contrato, pero no me deja de extrañar que, después de tres años, salga ahora precisamente, cuando era un tema que tendría que estar más que superado”, explicó Mestre y añadió: “Quien lo haya filtrado, algún interés tendrá; desde luego, desde el club no hay ninguno”.

Al mismo tiempo, el ex vicepresidente de la institución aseguró que, “cuando yo estaba en el club no salía ninguna información. Es más, los contratos ni los teníamos en nuestro poder. Se firman y quedan depositados en La Liga”.

Jordi Mestre fue el vicepresidente del club en la reciente presidencia de Josep Maria Bartomeu

Finalmente, además de desligarse de cualquier tipo de responsabilidad, defendió las cifras que se evidenciaron en el contrato del argentino: “Puedo entender que esta cantidad, a nivel absoluto y normal, puede parecer exagerada, pero hay que entender que Messi es el mejor jugador de fútbol de la historia, como Michael Jordan cobraba lo suyo en su época”.

“Por otra parte, Messi hace ganar mucho dinero al Barcelona, ya sea con entradas, productos, giras. Dentro del primer equipo, Messi era el primer eje de facturación. Y muchos de los que han venido es porque querían jugar con Leo Messi”, argumentó.

“Messi no arruina al Barça, ingresábamos 1.000 millones y su sueldo se podía permitir, Messi ayuda a que se pueda ingresar ese dinero. Quien diga que Messi arruina al Barça, o no tiene ni idea o va con mala fe”, sentenció.





