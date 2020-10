La razón por la que el arquero del Everton no será sancionado tras la brutal patada a Virigil Van Dijk

El arquero inglés no será sancionado

Jordan Pickford, arquero del Everton, no será sancionado por la acción peligrosa con la que lesionó a Virgil Van Dijk, que tendrá que ser operado del ligamento cruzado anterior y dirá prácticamente adiós a la temporada.

El defensa holandés tuvo que abandonar el encuentro contra el Everton tras una peligrosa entrada de Pickford que se marchó sin sanción por haber estado anulada la acción por fuera de juego.

La federación inglesa no sancionará a posteriori al portero puesto que ésta solo revisa acciones que no han sido vistas por el árbitro o por el VAR, no siendo el caso de esta.

La patada contra Van Dijk en Everton-Liverpool

La acción estuvo invalidada por fuera de juego, por lo que Pickford no recibió ni tarjeta roja ni penalti en contra.

El Liverpool se puso en contacto con la Premier League por lo que ellos entienden no fue un uso correcto del VAR puesto que más tarde les fue denegada la victoria con un tanto de Jordan Henderson que fue anulado por fuera de juego en la construcción de la jugada.

Además, los Reds fueron los encargados de expresar en un comunicado la mala noticia con respecto a la lesión: “Tras la operación, Van Dijk iniciará un programa de convalecencia con el equipo médico del club para permitirle volver a un estado óptimo tan pronto como sea posible”.

“Ningún calendario preciso ha sido dado sobre su vuelta a los terrenos de juego por el momento”, añadió el Liverpool FC, pero en este tipo de lesiones el período de recuperación es de entre seis y ocho meses.

El defensor estará fuera de los terrenos de juego por un largo período

El mejor defensor de Europa, según el premio que brindó la UEFA, debió abandonar el campo a los 11 minutos después de recibir una peligrosa patada por parte del arquero inglés, Jordan Pickford.

Si bien la acción mereció ser castigada con un penal y una tarjeta roja para el guardameta, ambas sanciones fueron desestimadas después de que se convalidara un fuera de juego previo.

Esta lesión es un golpe duro para Jürgen Klopp y su equipo, ya que el gigante holandés había sido una pieza clave en la conquista de la Liga de Campeones (2019) y después en la consecución del primer título de la Premier 2020, que se le negó por 30 años a la institución.

El defensa de Países Bajos, de 29 años, no se había perdido ningún partido de Premier con el Liverpool en las dos últimas temporadas. La baja de Van Dijk y la marcha no compensada del croata Dejan Lovren a la liga rusa dejan al Liverpool con el camerunés Joel Matip y con Joe Gomez como únicos defensas centrales experimentados en la plantilla.

Liverpool debe iniciar el miércoles su campaña de Liga de Campeones con un desplazamiento peligroso al campo del Ajax de Amsterdam. Para la selección neerlandesa y su técnico Frank de Boer la noticia también es un duro golpe de cara a la Eurocopa que se disputará en 2021 y que se iniciará dentro de casi ocho meses.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Primer cruce entre Koeman y Messi en Barcelona: “Su rendimiento puede ser mejor”

Con Messi y Cristiano Ronaldo a la cabeza, se conocieron los delanteros nominados a integrar el Balón de Oro Dream Team

El impactante gol de Manu Lanzini para el West Ham que le aplicó un golpe histórico a Mourinho