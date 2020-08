Rooney advirtió que el Liverpool podría cerrar un fichaje mejor que el de Manchester City si logra contratar a Messi

Rooney advirtió que el Liverpool tendrá un fichaje mejor que el de Messi al Manchester City

Pese a que aún no arregló su salida del Barcelona, club al que se presentará el próximo lunes para realizarse los estudios pertinentes, en Inglaterra ya hablan de la posible llegada de Lionel Messi al Manchester City, lo que sería una verdadera bomba del mercado de pases. Sin embargo, Wayne Rooney aseguró que la transferencia de la Pulga a los Ciudadanos no sería el mejor fichaje de la temporada, algo que llamó la atención.

El actual delantero del Derby County de la Championship inglesa, pero con un fuerte pasado en el United, equipo con el que jugó 13 temporadas y cosechó 17 títulos, entre ellos la Champions League de 2008, le manifestó a un medio inglés que en caso de que el Thiago Alcántara recale en el Liverpool este podría ser un mejor refuerzo que el del astro rosarino.

“Creo que la Premier League será del City o el Liverpool. Y si el Liverpool consigue a Thiago del Bayern Múnich, creo que será de ellos (el título). Ese es mejor fichaje que el de Messi al Man City”, afirmó el legendario delantero británico en una entrevista con talkSPORT.

Para Rooney, la posible llegada de Thaigo al los Reds sería un mejor fichaje que el de la Pulga al City EFE/EPA/Miguel A. Lopes

Claro que esto no quiere decir que Rooney niegue todo el talento que tiene el argentino dentro de la cancha, incluso vaticinó que con esta posible llegada del ídolo culé a Inglaterra podría hacerlo ganar su séptimo Balón de Oro.

En los Diablos Rojos, el futbolista de 34 años pudo compartir varias temporadas junto a Cristiano Ronaldo y ser testigo de todo el potencial del luso. No obstante, reconoció que la Pulga está un escalón por encima de CR7. “Sé que Messi está envejeciendo, pero es un jugador que nadie ha visto antes. Messi lo tiene todo: puede crear goles, marcar goles, dictar el juego y es el mejor jugador de todos los tiempos. Es uno de los únicos jugadores de los que me he sentado a observarlo y me he quedado asombrado. No me malinterpretes, jugué con Cristiano y los dos han marcado un estándar que no creo que volvamos a ver. Pero, para mí, Messi es un nivel diferente”, señaló.

Si bien la expectativa por la llegada de Messi a los Ciudadanos es alta, aún resta que el zurdo de 33 años selle la recesión de su vínculo con el Barça, algo que por ahora no parece nada fácil y que ambas partes dejaron en manos de sus abogados. La intención del entorno del argentino es poder marcharse sin costo alguno, mientras que desde el Blaugrana sueñan con poder retenerlo o en todo caso que se abone la suma de 700 millones de euros que estipula su contrato.

Seguí leyendo:

Ante la posible llegada de Lionel Messi al Manchester City, un club prepara un súper equipo para ganar la Premier League

La presión de Bartomeu a Messi: aseguran que está dispuesto a renunciar para que Leo continúe

El desafío de Cristiano Ronaldo para la nueva temporada con la Juventus