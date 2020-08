Neymar publicó una imagen con un respirador y generó preocupación a días de la final de Champions League

La enigmática publicación de Neymar en Instagram (Foto: neymarjr)

Una historia en las redes sociales disparó las alarmas a horas de la gran final de Champions League. Neymar Jr. no dio demasiadas precisiones: subió una foto recostado y con un respirador en su boca. “Cuidate”, escribió. No dio más detalles. La llamativa imagen obviamente que no pasó inadvertida.

Si bien no hay alguna explicación oficial al respecto, todo se trataría de un procedimiento especial para una mejor recuperación física tras acumular 180 minutos de intensa actividad durante la última semana al afrontar los partidos completos contra Atalanta por los cuartos de final y frente al RB Leipzig por la semifinal. El domingo intentará alzar la segunda Champions League de su carrera, pero para eso deberá superar al Bayern Múnich, y así cumplir el objetivo que se propuso cuando decidió marcharse del Barcelona a mediados del 2017.

El delantero gozó de un largo parate por la pandemia del coronavirus. A diferencia de lo que ocurrió en Alemania, Inglaterra o España, en Francia se dio por culminado el torneo y se coronó al PSG, líder hasta el momento, como el campeón. Por ese motivo, apenas disputó un puñado de amistosos antes de jugar la final de la Copa de Francia, en la que su equipo se impuso en los penales ante el Lyon, duelo que sirvió como previa para la reanudación del certamen internacional.

El partido de Neymar vs. RB Leipzig

El haber estado casi tres meses sin disputar encuentros oficiales y que de repente tenga que esforzarse al máximo para poder estar a la altura de semejantes compromisos, obliga a Neymar a aumentar sus cuidados para no sufrir inconvenientes físicos. Es por eso cualquier método, como el que publicó en sus redes, no es exagerado.

Con respecto a su estado anímico, su representante, Wagner Ribeiro, dialogó con el portal catalán Sport y contó: “Bromeo con él: vive en la Ciudad de la Luz, donde a todos les gustaría ir, disfruta de la cocina francesa, vive en una casa hermosa, sus familiares están ahí, juega en uno de los mejores clubes del mundo y tiene todo con lo que podía soñar”. Además, reveló: “Hubo un momento en que estaba triste por las lesiones. Entonces, estaba dispuesto a marcharse, volver al Barcelona o irse al Real Madrid, pero ya no, porque podemos ver que está feliz en PSG”.

Neymar y Di Maria fueron las figuras de la goleada 3 a 0 ante el RB Leipzig (Reuters)

El brasileño es la gran figura del equipo conducido por Thomas Tuchel y el domingo será titular en el duelo ante el Bayern Múnich. Se descarta que Ángel Di Maria y Kylian Mbappé lo acompañarán en el plano ofensivo para poder superar a un equipo que ha ganado todos sus compromisos. Así es, el cuadro germano está a un paso de lograr algo histórico: conquistar la Champions habiendo ganado en todas sus presentaciones.

Para el PSG será su primera participación de una final. Los franceses avanzaron a la fase de eliminación directa después de quedarse con la cima de la zona A con 5 victorias y un empate. En la compleja fase de grupos relegó al Real Madrid al segundo puesto y dejó afuera de la competición al Brujas de Bélgica y al Galatasaray de Turquía.

Si bien la derrota por 2 a 1 contra el Borussia Dortmund amenazó con una pronta partida, en la revancha los parisinos revirtieron la historia gracias a los goles de Neymar y Bernat. Aquel 2 a 0 dejó a la potencia de Francia en los cuartos de final, donde tuvo que sufrir más de la cuenta para sacarse de encima al Atalanta.

Naturalmente, la confianza obtenida por el agónico triunfo frente al elenco de Bérgamo le permitió exponer todas sus luces en la semifinal, cuando goleó categóricamente al Leipzig de Alemania por 3 a 0.

El duelo que definirá al campeón del Viejo Continente será televisado en simultáneo por las señales deportivas ESPN 2 y Fox Sports para la región latinoamericana. Será la primera final para el PSG y la undécima para el Bayern Múnich, ya que los antecedentes de los alemanes se dividen en la misma cantidad de alegrías que tristezas.

Horario del partido:

Argentina y Uruguay: 16:00

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela:15:00

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

TV: ESPN 2 y Fox Sports

