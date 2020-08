Cumbia argentina en el vestuario del PSG: cómo se hicieron fanáticos Neymar, Mbappé y compañía

Luego de que el Paris Saint Germain se quedara con la Copa de la Liga francesa tras la tanda de penales contra el Olympique de Lyon, salió a la luz que el plantel conducido por el alemán Thomas Tuchel tenía un sello argento. El trío albiceleste conformado por Ángel Di María, Mauro Icardi y Leandro Paredes, con clara ascendencia en el vestuario, celebró la victoria con un fernet con coca armado adentro del trofeo que acababan de conseguir.

Pero las costumbres argentinas contagiaron a algunos sudamericanos como es el caso de Neymar y hasta jugadores europeos que experimentan por ejemplo, por primera vez, a la cumbia como género musical.

Los responsables de manejar los parlantes en los vestidores del conjunto parisino son Di María, Paredes, principalmente, con la venia de Icardi (un tanto europeizado). Y la canción que está de modo y hasta utilizan en forma de cábala es "Par-Tusa", sátira del de Karol G y Nicki Minaj que fue uno de los que más sonaron en este 2020. El Dipy, autor e intérprete de esta pegadiza cumbia con algunos exabruptos que fueron adoptados por las estrellas del PSG, contó en diálogo con Planeta 947 cómo fue que los franceses la importaron.

La intimidad en los festejos del psg en el vestuario

“A principios de año hablé con el Fideo Di María por Instagram, no lo conozco. Me mandó un video de Mbappé y Neymar abrazados en el vestuario escuchando el tema y me escribió ‘Tomá Dipy, andá a sacar del medio’. La semana pasada hizo lo mismo (cuando ganaron la copa nacional) y me escribió ‘andá a comprarme una hamburguesa afuera de la cancha y sacala del ángulo’. Así nos hablamos con él. Y ayer hizo lo mismo”, confesó David Adrián Martínez.

Ya habiéndose consumado el triunfo en las semifinales de la Champions League frente al Leipzig, Neymar bajó del bus del PSG con un parlante de mano junto a varios compañeros con el tema Par-Tusa a todo volumen y, en el estribillo, explotó todo.

“No se lo pregunté nunca a Fideo porque trato de no molestarlo, pero por lo que se ve el tema es cábala. Que baje Neymar cantándolo ya es un montón. Todavía no me estoy dando cuenta de esto”, añadió el cantante que es hincha de Racing y lanzó el hit en febrero pasado justo antes de que se decretara la pandemia. Compartía un asado en San Juan y el parrillero, que manejaba la música, puso hasta el cansancio la canción Tusa. Ahí El Dipy se iluminó, tomó lapicera y papel y compuso el tema reversionado.

El Dipy es el cantante autor del tema "Par-Tusa" que suena a menudo en el vestuario del PSG

El ex vocalista de El Empuje rogó porque le paguen un avión privado para ver la final de la Champions en Lisboa, advirtió entre risas que les cobrará por el show y que es capaz de correr desnudo abajo de la Torre Eiffel e ir preso con tal de darse ese gusto.

“No soy un artista, soy un pibe que tuvo suerte. Nunca tuve nada, no soy millonario y vivo en un departamento dos ambientes pagando un alquiler. Para mí todo esto es un montón”, cerró.

El próximo domingo 23 de agosto el Paris Saint Germain disputará la final de la Liga de Campeones y El Dipy estará pendiente de que su tema suene una vez más.

MÁS SOBRE ESTE TEMA :

Neymar, clave en el triunfo del PSG: asistencia de lujo, caños y alocado festejo en el vestuario

La vuelta más esperada de Ángel Di María: dos asistencias y golazo para el París Saint Germain

Cuál es el apodo que Neymar le puso a Di María tras su brillante actuación en la victoria que depositó al PSG en la final de la Champions League

Rosario Central sigue ganando millones gracias al PSG: la fortuna que recibirá si los europeos son campeones de la Champions League