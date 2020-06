Una mujer acusó de agresión sexual a un futbolista del Liverpool a través de sus redes sociales

La mujer lanzó una serie de mensajes en Twitter

Una mujer británica acusó al futbolista del Liverpool Naby Keita a través de sus redes sociales, asegurando que el jugador de 25 años habría intentado abusar de ella. “El 18 de enero del 2020 fui agredida sexualmente por el jugador Naby Keita”, reveló en el primer tuit de una cadena desde el perfil virtual llamado “Donini Show”.

“Se lo informé a las autoridades policiales de Manchester con todas las pruebas, grabaciones y llamadas en las que su agente solicitó reunirse para disculparse. Me dijeron que era su palabra contra la mía. Al diablo con el sistema, me falló”, mostró su molestia a través de su cuenta de Twitter (@popcornpontso) con la que superó las cinco mil interacciones a las pocas horas de dar a conocer la acusación.

Posteriormente, pasó a contar su descripción de los hechos: “Mi chica me invitó a la fiesta de Naby en Formby, al final de la noche, Naby dijo que llamó a un taxi para mí. Él mintió, ¡nunca llegó! Todos se fueron, me dejaron sola, él comenzó a tocarme y repetidamente dije NO. Fue entonces cuando me ofreció dinero. Lo rechacé”.

“Le pregunté a Naby Keita si podía usar el baño. Le envié un mensaje a mi madre, la llamé y ella insistió en que me quede en el teléfono con ella hasta que llegara un taxi. Él se enojó cuando notó que estaba en el teléfono y me dijo que esperara afuera”, continuó la mujer. Y agregó: “Estas son las capturas de pantalla que mi madre tomó de su teléfono”.

“Estaba asustada y en pánico. Un hombre llamado Leo que decía ser su agente y un amigo llamado Bayo estaban llamando pidiendo reunirse. Finalmente los conocimos en un restaurante en Formby donde pidieron reunirse con Naby más tarde para disculparse”, relató.

“Leo, el agente de Naby, y Bayo, el amigo, seguían llamando a mi número para tratar de hablar conmigo a solas y mi madre les dijo que la llamaran. Habló con ellos y grabó todo en su teléfono. Todo esto fue luego enviado a la policía”, afirmó.

“Fui agredida sexualmente por Naby Keita. No usé mi voz porque tenía miedo, pero ya no soy una víctima, soy una sobreviviente”, concluyó la mujer británica en sus cadena de mensajes en las redes sociales, las cuales levantaron opiniones divididas de los usuarios.

Mientras que algunos se solidarizaban con ella, otros pusieron en duda la veracidad de la información que volcó en su cuenta de Twitter. “No está permitido tomar fotos de bolsas de evidencia policial, por lo tanto, esto es falso”, consideró uno. “¿Estás diciendo que Naby Keita, un futbolista que no sabe hablar inglés, organizó una fiesta la noche antes del partido contra el Manchester United e invitó a personas al azar?”, se preguntó otro.

Hasta el momento ni el Liverpool, ni el futbolista ni gente de su entorno salieron a aclarar ni desmentir la situación.

Hasta el momento ni el futbolista ni el club se expresaron (Foto: Reuters)

