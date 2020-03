“Jugamos el partido ante Bournemouth el sábado, lo ganamos. Luego perdió Manchester City, quedábamos a dos victorias de ser campeón. El lunes por la mañana, me desperté y escuché sobre la situación en Madrid, que cerrarían las escuelas y universidades a partir del miércoles, así que siendo honesto fue realmente extraño prepararse para el partido de Champions. Igual me encantó el juego, me encantó lo que vi de los jugadores, fue una muy buena actuación más allá del resultado: no anotamos lo suficiente, concedimos demasiados goles, eso está claro... ¡pero fue un juego brillante! El jueves tuvimos el día libre y luego el viernes, cuando llegamos, ya estaba claro que no habría entrenamiento. Fue más una reunión”, detalló.