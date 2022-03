La palabra del técnico del Chelsea en medio de las sanciones a Roman Abramovich

*El Chelsea venció 3-1 al Norwich City

Thomas Tuchel ha prometido que el Chelsea no será destruido por las sanciones impuestas al propietario del club, Roman Abramovich, que sumergieron a los campeones europeos en la confusión, justo antes de su duelo ante el Norwich City de este jueves. Mientras algunos sponsors han elegido alejarse de la institución y se espera para saber si los castigos aconómicos acorralarán al cuadro inglés, el equipo continúa aforntando sus compromisos.

El magnate Abramovich fue uno de los siete oligarcas a los que se apuntó con nuevas restricciones británicas debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Los activos del multimillonario en el Reino Unido han sido congelados, con estrictas restricciones impuestas al Chelsea, al que actualmente no se le permite fichar nuevos jugadores, renovar contratos o vender entradas para partidos, por ejemplo. Incluso la tienda del club azul ha sido cerrada, mientras que su principal patrocinador de camisetas, la compañía de telefonía móvil Three, respondió a las sanciones diciendo que suspendería temporalmente el acuerdo.

En este contexto, el entrenador Thomas Tuchel habló en conferencia de prensa después de la victoria 3-1 ante el Norwich por un duelo adelantado de la Premier League: “Hasta ahora podemos confiar el uno en el otro y esto no cambiará. Mientras tengamos suficientes camisetas y un autobús para conducir a los juegos, estaremos allí y competiremos duro”, dijo.

“Todos pueden estar muy seguros de que nos enfocamos en nosotros, en mantener la actitud y la mentalidad correctas en el campo de entrenamiento y dentro del equipo”, señaló el alemán.

Thomas Tuchel aseguró que no se plantea marcharse del Chelsea (Reuters)

Abramovich ya había anunciado que estaba dispuesto a vender Chelsea, con una gran cantidad de compradores potenciales declarando su interés en un club que ha ganado 19 trofeos importantes desde que los rusos los compraron en 2003. Tuchel no tiene idea de qué dirección tomará el club una vez que el ruso se haya ido, pero no se preocupará por los problemas que no puede controlar. “Veamos si se mantiene así. Si se mantiene, no sé. Lo tomamos día a día. No lo vi venir ayer y no sé lo que vendrá mañana”.

“El nivel de impacto que tiene, la noticia de hoy es grande, con el tiempo no sabemos qué tan grande. No podemos influir. Eso es algo bueno o malo. Es un hecho”, sentenció el técnico.

Ha habido especulaciones de que Tuchel podría abandonar Chelsea dada su situación repentinamente turbulenta. Pero el alemán, que ha ganado la Champions League y el Mundial de Clubes desde que fue contratado por Abramovich en enero de 2021, sigue firme en el club de Londres: “Todavía estoy feliz de estar aquí y todavía feliz de ser el entrenador de un equipo fuerte”.

Roman Abramovich es uno de los empresarios más cercanos a Vladimir Putin (Action Images)

Chelsea ocupa el tercer lugar en la Premier League después de superar al humilde Norwich para colocarse nueve puntos por encima del Manchester United, que ocupa el quinto lugar, en la carrera por terminar entre los cuatro primeros. También siguen en disputa en los octavos de final de la Champions League y los cuartos de final de la FA Cup.

Tuchel usará esos objetivos para mantener a sus jugadores concentrados en medio del caos, pero admitió que le preocupaba que pudieran distraerse: “Sería mentira si dijera que no tengo dudas, pero también tengo mucha confianza”, sostuvo y agregó: “En circunstancias difíciles, obtuvimos muchos resultados y buenas actuaciones, por lo que podemos confiar en nuestra mentalidad y la cultura del club. Nos permitimos concentrarnos en el fútbol”.

Con información de AFP

SEGUIR LEYENDO: